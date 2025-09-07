Samsung, Exynos 2600 stupisce nei benchmark: sfida a Google e Qualcomm

I numeri parlano chiaro, almeno sulla carta. Exynos 2600 segna 3.309 in single-core e 11.256 in multi-core. I risultati arrivano da nuovi avvistamenti su Geekbench. La differenza rispetto ai primi leak è netta. All’inizio sembrava non raggiungesse il rivale diretto, ora però i valori superano lo Snapdragon 8 Elite osservato su Galaxy S25. Il progresso rispetto al precedente Exynos2600 avvistato è quindi evidente. Il salto si nota anche contro Exynos 2500, in quanto i suoi valori medi si fermano attorno a 2.500 e 8.100.

Exynos 2600 e produzione a 2nm: cosa cambia per Google e il mercato

Ad ogni modo serve prudenza, sempre. Geekbench è utile, ma falsificabile con relativa facilità. Non a caso già in passato alcuni dispositivi si sono spacciati per altro. Ma anche risultati autentici possono fuorviare, poiché non conosciamo i profili energetici utilizzati, non sappiamo le temperature di partenza e non vediamo se il test sia stato ripetuto. Per questa ragione l’interpretazione richiede sempre un contesto.

C’è però un elemento chiave oltre ai numeri. Samsung Foundry starebbe per aprire l’era a 2 nanometri su mobile. Exynos 2600 dovrebbe inaugurare il nodo di nuova generazione. Snapdragon di pari periodo resterebbe a 3nm, secondo indiscrezioni diffuse. Il passaggio di processo però non garantisce automaticamente efficienza superiore. Offre però margini per migliorare densità, perdite e clock sostenibili.

Il nodo industriale non è secondario. Rendimento, scarti e capacità potrebbero influenzare la disponibilità reale. Samsung dovrà dimostrare costanza produttiva. I primi segnali, però, appaiono incoraggianti. Qualcomm però non resterà ferma. L’architettura CPU e la GPU continueranno ad evolvere ed il testa a testa potrebbe finalmente riaccendersi davvero. Per Google la competizione è una buona notizia. Come detto, i benchmark di oggi non eleggono un vincitore definitivo, ma offrono, comunque, il termometro di una partita tornata interessante. Insomma, la nuova stagione che sta per arrivare promette equilibrio, e questo manca da troppo tempo.