OpenAI ChatGPT

OpenAI estende l’integrazione di ChatGPT all’interno di Gmail per gli utenti Google Workspace. L’annuncio conferma l’intento di portare il proprio assistente basato su intelligenza artificiale all’interno delle applicazioni quotidiane usate in ambito lavorativo. Dopo le prime versioni disponibili in beta, la funzione si avvicina al rilascio per un pubblico più ampio.

ChatGPT integrato in Gmail per utenti Workspace

La novità più rilevante è che ChatGPT può ora accedere alla posta elettronica di Gmail. L’integrazione è resa possibile dalla funzione chiamata “Memory”, introdotta da OpenAI per conservare dati, preferenze e cronologie delle interazioni. Con l’accesso agli account Google Workspace, l’assistente può leggere email, analizzarne il contenuto e fornire risposte o riepiloghi su richiesta.

La funzionalità è destinata agli utenti professionali, con particolare attenzione alle aziende che già usano la suite Google per le attività quotidiane. Gli amministratori devono autorizzare esplicitamente l’integrazione tramite la console di gestione. OpenAI sottolinea che i dati sono accessibili solo previa autorizzazione dell’utente, in linea con le normative sulla privacy.

L’obiettivo: diventare uno strumento quotidiano

L’iniziativa rientra nella strategia di OpenAI di trasformare ChatGPT in un assistente di lavoro completo. L’accesso alla posta elettronica consente all’IA di sintetizzare conversazioni, suggerire risposte, creare promemoria o riassunti di thread complessi. Funzioni già viste nei software di produttività basati sull’intelligenza artificiale, ma ora rese disponibili direttamente attraverso ChatGPT.

Per i professionisti, l’integrazione promette un risparmio di tempo nelle attività di lettura e scrittura delle email, oltre alla possibilità di automatizzare attività ripetitive. La disponibilità è legata a ChatGPT Team e ChatGPT Enterprise, le due versioni a pagamento del servizio rivolte a gruppi di lavoro e aziende.

Uno dei punti centrali del rollout riguarda la gestione dei dati personali. OpenAI precisa che le email e i documenti a cui accede ChatGPT non vengono usati per addestrare i modelli, né per attività di profilazione. Le informazioni restano confinate all’account dell’utente e servono solo per migliorare l’interazione su base individuale.

La funzione “Memory”, introdotta nei mesi precedenti, viene così estesa a fonti esterne come Gmail, Google Drive e altri servizi Workspace. L’utente può rivedere, modificare o cancellare i dati salvati, garantendo controllo totale su ciò che l’IA può usare per personalizzare le risposte.

Disponibilità graduale e focus sul mondo business

L’integrazione tra Gmail e ChatGPT è già attiva per alcuni utenti in modalità di test, ma sarà distribuita gradualmente nelle prossime settimane. OpenAI non ha fornito una data esatta per il rilascio pubblico, ma ha confermato che il rollout interesserà prima le organizzazioni iscritte ai piani a pagamento.

L’interesse verso questa integrazione si inserisce nel contesto di crescente competizione con altri strumenti IA come Google Gemini, Microsoft Copilot e le soluzioni di terze parti che offrono funzionalità simili. L’obiettivo di OpenAI è distinguersi con un assistente che sia versatile, adattabile e centralizzato, capace di operare trasversalmente tra app, documenti e comunicazioni.