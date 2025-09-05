DeepSeek introduce watermark obbligatori su tutti i contenuti generati

In Cina DeepSeek ha aggiornato le regole d’uso dei propri sistemi: ogni contenuto creato con i suoi modelli deve essere riconoscibile come artificiale. Questo significa che d’ora in poi saranno presenti etichette ben in vista — testo come Generato da IA oppure piccoli segni grafici — e marcature meno immediate, incorporate nei metadata. Le informazioni nascoste indicano la tipologia del contenuto, l’azienda responsabile e un identificativo univoco, così che l’origine resti tracciabile lungo l’intero ciclo di vita del file.

Il messaggio agli utenti è netto: quelle etichette non si toccano. Non è consentito rimuoverle, modificarle o oscurarle, né sviluppare strumenti che lo permettano. La violazione delle regole può avere conseguenze legali. L’obiettivo dichiarato è aumentare la trasparenza sui contenuti generati dall’intelligenza artificiale e ridurne gli usi impropri, rendendo evidente chi — o meglio, che cosa — li ha creati.

Perché ora e come cambia l’esperienza

La novità si inserisce in un quadro normativo più ampio: si tratta di un adeguamento a una normativa nazionale che impone etichette tracciabili e non manomissibili per tutti i prodotti dell’AI. DeepSeek, in sostanza, applica le regole e introduce meccanismi tecnici per farle rispettare.

Sul piano pratico, l’impatto riguarda sia i contenuti pubblici sia quelli condivisi in ambienti chiusi. Un’immagine, un audio o un video generati con i modelli dell’azienda porteranno sempre con sé un contrassegno visibile e una firma tecnica invisibile. Questo doppio livello aiuta le piattaforme a identificare la provenienza e consente a editori, aziende e istituzioni di gestire con maggiore certezza flussi di materiale generato artificialmente.

Accanto all’obbligo di etichettatura, DeepSeek ha pubblicato anche una guida tecnica che spiega a grandi linee come funzionano i modelli, quali dati vengono utilizzati per l’addestramento e le fasi principali del processo generativo. L’intento è favorire una cultura d’uso più consapevole: chi fruisce dei contenuti deve poter sapere da dove arrivano; chi li produce deve poterli dichiarare in modo chiaro e verificabile.