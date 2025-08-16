WhatsApp introduce le foto in movimento nella nuova beta per Android

Il team di WhatsApp continua a lavorare per offrire agli utenti nuove funzioni e miglioramenti. Nelle ultime ore infatti è stata rilasciata la versione-beta 2.25.22.29 per Android. Quest’ ultima porta con sé una novità attesa da tempo, ossia le foto in movimento. Tale funzione era già stata avvistata nelle scorse settimane in fase di sviluppo e ora, con la nuova beta, è disponibile per un primo gruppo di utenti.

Come funzionano le foto in movimento su WhatsApp

Le foto in movimento di WhatsApp non sono semplici immagini statiche. Si tratta di scatti che includono alcuni secondi di registrazione prima e dopo la foto, con la possibilità di aggiungere anche l’audio. In questo modo, un ricordo viene catturato in modo più realistico e coinvolgente, unendo immagine e suono in un unico contenuto.

Quando un utente riceve questa funzione, viene avvisato con un messaggio esplicativo. Per distinguere le foto animate da quelle normali, nell’anteprima appare una piccola icona nell’angolo in alto a sinistra. Prima di questa novità, chi voleva condividere foto in movimento su WhatsApp doveva affidarsi ad applicazioni di terze parti, con passaggi aggiuntivi e qualità spesso ridotta. Ora, invece, sarà possibile farlo direttamente dall’app ufficiale, senza dover uscire dalla chat.

Ciò contribuisce a rendere WhatsApp un’app di messaggistica ancora più completa. In quanto in grado di competere con servizi che già offrono funzioni simili, come i Live Photos di Apple. Al momento, le foto in movimento su WhatsApp-Beta sono disponibili solo per un numero limitato di utenti Android. Non ci sono ancora date ufficiali per il rilascio su larga scala. È probabile però che, dopo i test, la funzione arrivi anche su iOS e nella versione stabile per tutti. Chi vuole provare in anteprima le nuove funzioni può iscriversi al programma beta tramite Google Play Store oppure scaricare manualmente l’APK aggiornato online.