Nuovo Dyson HushJet Purifier Compact: silenzio assoluto e aria pura sorprendente

Un purificatore compatto con prestazioni monumentali che fonde tecnologia aeronautica e design Dyson per migliorare sonno, salute e benessere in ogni ambiente

scritto da Rossella Vitale
Dyson ha costruito la propria fama su dispositivi che uniscono ingegneria e design, dai motori digitali agli asciugacapelli, ogni cosa ha definito nuovi standard tecnologici. Con l’arrivo del nuovo Dyson HushJet Purifier Compact, l’attenzione si sposta sul benessere indoor. La qualità dell’aria è sempre più centrale, soprattutto nelle case moderne, dove gli ambienti chiusi favoriscono l’accumulo di allergeni e inquinanti invisibili.  Il dispositivo funziona grazie ad il nuovo ugello HushJet Nozzle ispirato ai principi aerodinamici dei motori a reazione, proietta un flusso concentrato di aria purificata. Non è dunque  un semplice getto, ma di un flusso potenziato che sfrutta l’aria circostante per amplificarne la velocità. L’effetto del Dyson è una purificazione più rapida e uniforme, senza turbolenze rumorose. A ciò si aggiunge il silenziatore aeronautico integrato, capace di ridurre le onde sonore generate dal compressore ad alta velocità. In modalità notturna il livello acustico scende a soli 24 dBA, più basso di una biblioteca.

Tecnologia di filtrazione di nuova generazione Dyson

purificatore dyson

Il sistema Dyson si affida a un filtro HEPA elettrostatico che cattura il 99,97% delle particelle fino a 0,3 micron. Grazie al nuovo materiale caricato elettrostaticamente, la durata raggiunge i cinque anni, quattro volte superiore rispetto ai modelli precedenti. La presenza del carbone attivo trattiene odori domestici e residui di fumo, ideale anche per chi vive con animali. La struttura completamente sigillata assicura che ciò che entra resti intrappolato. Le prestazioni si riflettono nel CADR di 250 m³/h, un valore sorprendente per un purificatore compatto.

Il Dyson HushJet Purifier Compact è pensato per spazi fino a 100 m², con dimensioni contenute di 45x23x23 cm e un peso di 3,5 kg. I sensori intelligenti monitorano costantemente la qualità dell’aria e regolano automaticamente la potenza. In modalità notturna, la purificazione resta attiva senza disturbare il sonno. Gli allergeni come polline, polvere e forfora animale vengono eliminati, riducendo sintomi fastidiosi quali naso chiuso o gola secca. Attraverso l’app MyDyson inoltre è possibile programmare cicli, ricevere notifiche e controllare l’aria anche con comandi vocali compatibili con Alexa o Google.

Rossella Vitale

