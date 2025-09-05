Porsche Wireless Charging, il sistema di ricarica senza fili per il mondo automotive

Porsche ha presentato il nuovo sistema Porsche Wireless Charging, il sistema di ricarica senza fili pensato per le vetture elettriche del gruppo tedesco. La casa di Zuffenhausen ha rielaborato il concetto della tecnologia di ricarica senza fili utilizzata per gli smartphone, adattandola al mondo automotive.

Grazia alla tecnologia Porsche Wireless Charging, la casa tedesca diventa la prima a portare sul mercato un sistema da 11 kW dotato di piastra One Box. Il vantaggio di tale soluzione è la semplicità di utilizzo per gli utenti finali. Basta parcheggiare la vettura sulla One Box e dimenticarsi di ogni altra incombenza legata alla ricarica, esattamente come avviene per i propri smartphone.

Inoltre, non sarà più necessario installare una wallbox all’interno del proprio garage ma si potrà utilizzare esclusivamente la One Box. La Cayenne elettrica sarà la prima vettura Porsche ordinabile con questa dotazione opzionale mentre, a partire dal 2026, si potrà acquistare la piastra a pavimento nei Centri Porsche oppure nel Porsche Shop.

Porsche Wireless Charging consente di ricaricare le vetture elettriche del gruppo senza fili facilitando la vita ai consumatori

Quando si andrà a parcheggiare la vettura elettrica dotata dell’apposita unità ricevente installata sul veicolo, i due sistemi dialogheranno. In questo modo si consentirà alla vettura di abbassarsi fino a pochi centimetri di distanza e avviare il trasferimento di energia. Sono presenti sistemi di sicurezza per monitorare la presenza di esseri viventi o ostacoli e interrompere il flusso in caso di necessità.

Il primo assaggio della nuova tecnologia lo si è avuto all’IAA Mobility di Monaco mentre il debutto della nuova Cayenne è previsto entro la fine del 2025. Come affermato da Michael Steiner, membro del Consiglio di Amministrazione e Responsabile Ricerca e Sviluppo di Porsche AG: “La praticità, l’idoneità all’uso quotidiano e l’infrastruttura di ricarica continuano a essere fattori determinanti per favorire la diffusione della mobilità elettrica. Siamo molto orgogliosi di poter annunciare che la ricarica a induzione sarà presto parte della produzione in Porsche. Ricaricare un’auto elettrica a casa non è mai stato così facile e comodo”.

Il sistema Porsche Wireless Charging offre una potenza di carica massima di 11 kW con un’efficienza di trasferimento di energia che arriva fino al 90%. La Casa tedesca ha rilevato che circa il 75% di tutte le ricariche di una Porsche elettrica avvengono a casa; pertanto, era necessario offrire un approccio più comodo e vantaggioso per i consumatori.

La piastra di ricarica misura 117 cm di lunghezza per 78 cm di larghezza e 6 cm di altezza. L’installazione può avvenire in garage, in un posto auto coperto o in un parcheggio all’aperto e l’unico requisito è che il sistema sia connesso alla rete elettrica.