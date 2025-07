Porsche Cayenne Electric, il prototipo con livrea camouflage conquista il primo record

Porsche Cayenne solca le strade di tutto il mondo da oltre 20 anni e rappresenta una delle vetture più iconiche della casa di Zuffenhausen. Grazie alle ruote alte e all’ampio spazio interno, la versatilità si fonde con la potenza per affrontare sia lunghe percorrenze che percorsi sterrati.

Nell’ottica della continua innovazione, il marchio tedesco ha voluto mostrare dal vivo le potenzialità della nuova Cayenne Electric. La nuova generazione del SUV a batteria è stata mostrata in livrea camouflage in occasione della Shelsley Walsh Hill Climb, una delle gare automobilistiche più antiche al mondo.

La competizione si svolge sin dal 1905 e Porsche ha schierato Gabriela Jílková, collaudatrice e pilota del team TAG Heuer Porsche Formula E, alla guida del Cayenne Electric. Con una lunghezza totale di 914 metri e una pendenza massima dl 16.7%, la striscia di asfalto è larga circa tre metri e mezzo, non consentendo nessun errore.

Porsche Cayenne Electric ha stabilito il primo record nella Shelsley Walsh Hill Climb diventano il SUV più veloce di sempre

Gabriela Jílková ha dichiarato dopo la prova: «Il percorso è impegnativo e non perdona gli errori. Non ci sono vie di fuga e c’è pochissimo spazio per correggere le traiettorie. Tuttavia, il telaio attivo conferisce alla nuova Cayenne stabilità e precisione straordinarie e mi sono sentita completamente a mio agio in ogni momento».

La vettura, nonostante fosse un prototipo pre-serie, era dotata di tutte le tecnologie che debutteranno sulla versione finale tra cui il sistema Porsche Active Ride. Grazie a questa soluzione, le centraline intervengono sul telaio attivo per mantenere sempre l’assetto corretto.

Grazie a tali accorgimenti tecnici, Porsche Cayenne Electric ha totalizzato un tempo complessivo di 31,28 secondi stabilendo il record nella categoria SUV. Inoltre, ha superato il primo punto di misurazione, situato dopo 18,3 metri dalla linea di partenza, in appena 1,94 secondi confermando che lo spunto fornito dai motori elettrici è assolutamente da supercar.

I tecnici di Porsche hanno affermato che lo sviluppo e la messa a punto del Cayenne Electric è ancora in corso e il lancio sul mercato non è ancora stato ufficializzato. Tuttavia, per poter rivere il SUV in azione bisognerà aspettare molto poco, infatti, la vettura ha preso parte anche alla cronoscalata del Goodwood Festival of Speed 2025.