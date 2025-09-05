Nuova Volvo XC70: la Super Hybrid sta per arrivare anche da noi?

La nuova Volvo XC70 debutta in Cina e porta con sé un carico di attesa enorme. Il suo stile resta fedele al linguaggio della casa svedese, con linee pulite e fari a martello di Thor che catturano subito lo sguardo. Le proporzioni sono decise, massicce e vanno dai 4.815 mm per la lunghezza ai 1.890 mm di larghezza. In altezza abbiamo 1.650 mm e un poi troviamo un passo di ben 2.895 mm. Dettagli che promettono solidità e comfort. All’interno si respira aria premium. Lo schermo da 15,4 pollici domina la plancia, mentre il quadro strumenti da 12,3 pollici avvolge il conducente. Non mancano finiture curate e un ambiente che unisce tecnologia e raffinatezza.

Motore e tecnologia ibrida

Il SUV Volvo poggia sulla piattaforma Super Hybrid SMA e introduce un powertrain che lascia a bocca aperta. Un motore benzina 1.5 litri quattro cilindri da 120 kW e 255 Nm, con efficienza termica al 44%, lavora insieme a tre unità elettriche. Un propulsore da 60 kW funge da generatore, uno da 107 kW muove l’asse anteriore, mentre quello posteriore da 156 kW completa la trazione integrale. Il tutto viene gestito da un cambio automatico a tre rapporti, progettato per le ibride. La batteria fornita da CATL ha una capacità di 39,6 kWh e regala fino a 200 km in modalità elettrica secondo ciclo CLTC. L’autonomia complessiva tocca i 1.200 km. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 5,28 secondi. In alternativa, esiste la versione a due ruote motrici, con batteria da 21,22 kWh e 100 km in elettrico. Cifre che pongono la Volvo XC70 tra le più interessanti ibride plug-in sul mercato.

Prezzo e futuro europeo per il modello Volvo

Volvo pone due le varianti disponibili in Cina. Il modello a due ruote motrici parte da 299.900 yuan, circa 36.000 euro. La versione integrale da 329.900 yuan, poco meno di 39.600 euro. Prezzi che rendono questo SUV competitivo se confrontato con rivali dirette. La notizia che fa rumore riguarda però l’arrivo in Europa. La conferma è arrivata, anche se i tempi restano incerti. L’attesa cresce, perché la domanda è inevitabile: quanto cambieranno le abitudini di guida con una Super Hybrid capace di unire autonomia elettrica da record e prestazioni sportive? La nuova Volvo XC70 non promette solo un viaggio. Offre un’esperienza che sa emozionare, chilometro dopo chilometro.