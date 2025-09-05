Google Play Store: ecco due nuove interessanti funzioni

Come ogni applicazione prodotta da Google anche il Play Store gode di una campagna di aggiornamenti costante che punta a migliorarne sia in design sia Le funzionalità offerte al consumatore, Google infatti non la lascia nulla al caso e ci tiene particolarmente a rendere il proprio store sempre al passo coi tempi e ricco di tutto il necessario per un’esperienza d’uso a dir poco perfetta.

L’ultimo update arrivato per il Google Play Store introduce due interessanti funzionalità che non sono disponibili ancora per tutti, ma che piano piano verranno estese in modo globale a tutta la community Android, scopiamo insieme di cosa si tratta.

Due funzionalità che puntano all’utilità

Nello specifico, la prima funzionalità introdotta da Google riguarda una migliore gestione della selezione dell’account, fino a questo momento infatti per selezionare il proprio account Google all’interno magari di una molteplicità di scelta bisognava fare tap sul proprio profilo dopodiché veniva mostrato un menu a scorrimento all’interno del quale erano presenti tutti gli account sincronizzati sul dispositivo, questo menu ora lascia spazio ad una vera e propria voce delicata che si intitola seleziona account, nulla di troppo radicale ma sicuramente una voce diretta che non lascia spazio a interpretazioni e che suggerisce l’azione da fare.

La seconda funzionalità invece introdotta all’interno del Play Store riguarda l’utilizzo delle applicazioni, si tratta nello specifico di un pulsante che consente di attivare o disabilitare l’avvio automatico di un’applicazione dopo la sua installazione, tale voce è stata inserita disabilitato di default e un utente, dunque per utilizzarla deve scegliere di accendere questo interruttore, si tratta di un’opzione che Google ha inserito per rendere l’utilizzo del suo store più rapido e immediato, eliminando alcuni passaggi per poter accedere alle proprie applicazioni, di conseguenza una volta attivato, non appena avrete installato un’applicazione quest’ultima si aprirà da sola.

Per poter provare queste nuove funzionalità, dovete aver installato l’ultima versione del Google Play Store.