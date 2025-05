Volvo XC70, ritorno clamoroso: il nuovo SUV sarà un ibrido

La Volvo XC70 è pronta a rinascere, ma con una veste del tutto inedita. Il nuovo modello sarà una Plug-in ad autonomia estesa, un tipo di vettura che sta catturando sempre più attenzione nel mercato cinese. È proprio da lì che partirà la commercializzazione, segno di una strategia ben precisa. Volvo ha parlato poco al lancio, lasciando trasparire solo un dato: 200 km in elettrico secondo il ciclo CLTC. Il Ministero dell’Industria e dell’Information Technology cinese ha rotto poi il silenzio, pubblicando schede tecniche e immagini.

Dimensioni generose, design nordico

Le dimensioni della nuova Volvo XC70 sono impressionanti: 4.815 mm di lunghezza, 1.890 mm di larghezza e 1.650 mm di altezza, con un passo di 2.895 mm. Il SUV poggia sulla piattaforma SMA, condivisa all’interno del Gruppo Geely. Il frontale non lascia dubbi sulla provenienza: fari con firma a martello di Thor e griglia anteriore chiusa, tipica dei modelli full electric. Sotto, una presa d’aria attiva si apre solo quando serve. Un dettaglio? Forse. O forse il simbolo di una nuova era scandinava. Motore? Un 1.5 turbo benzina da 120 kW, abbinato a uno o due motori elettrici. Non mancherà la trazione integrale. Le batterie saranno LFP o NMC, a seconda della versione. Nessuna conferma ufficiale sul tipo di allestimenti o varianti da parte di Volvo, ma l’architettura è chiaramente progettata per dare elevata autonomia e flessibilità.

Non solo Volvo: dentro c’è anche un pezzo di Lynk & Co

Inizialmente si era pensato a un elettrico con range extender. In realtà si tratta di una vera Plug-in con autonomia estesa, simile alla Lynk & Co 08. Coincidenza? Tutt’altro. Entrambi i marchi appartengono a Geely, che ha evidentemente deciso di condividere know-how e meccanica. Il powertrain è lo stesso, e la scelta non è casuale. Volvo non ha ancora confermato l’arrivo della nuova XC70 in Europa. Silenzio strategico? Forse. Di certo, se l’elettrico da 200 km sarà reale, anche il pubblico europeo potrebbe chiedere a questo SUV. Il vecchio spirito XC70 vivrà ancora in questa versione elettrificata?