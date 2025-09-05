ho Mobile stravolge le sue offerte, ecco cosa cambia

L’operatore telefonico virtuale ho Mobile ha da poco stravolto la sua proposta. L’operatore fa infatti parte del gruppo Fastweb + Vodafone e ha quindi adeguato le sue offerte mobile. A partire dal 4 settembre 2025, quindi, l’operatore sta proponendo delle nuove promozioni con un prezzo di partenza pari a 6,95 euro al mese.
ho Mobile stravolge il suo catalogo, ecco le nuove offerte mobile disponibili
L’operatore telefonico virtuale ho Mobile ha da poco stravolto il suo catalogo di offerte, adeguandosi al gruppo Fastweb + Vodafone. L’operatore, in particolare, sta ora proponendo delle nuove offerte che, come già detto, hanno un costo di partenza di 6,95 euro al mese. Ve le riassumiamo qui di seguito.
- ho. 6,95 150 GB 4G: quest’ultima include ogni mese fino a 150 GB di traffico dati validi per navigare con una connettività massima pari al 4G con una velocità massima pari a 60 mbps. Oltre a questo, il bundle comprende minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 200 sms verso tutti i numeri. Il costo per il rinnovo è pari a 6,95 euro al mese.
- ho. 8,95 250 GB 4G: quest’ultima include ogni mese fino a 250 GB di traffico dati validi per navigare con una connettività massima pari al 4G con una velocità massima pari a 60 mbps. Oltre a questo, il bundle comprende minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 200 sms verso tutti i numeri. Il costo per il rinnovo è pari a 8,95 euro al mese.
- ho. 9,95 150 GB 5G: quest’ultima include ogni mese fino a 150 GB di traffico dati validi per navigare con una connettività massima pari al 5G. Oltre a questo, il bundle comprende minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 200 sms verso tutti i numeri. Il costo per il rinnovo è pari a 9,95 euro al mese.
- ho. 11,95 250 GB 5G: quest’ultima include ogni mese fino a 250 GB di traffico dati validi per navigare con una connettività massima pari al 5G. Oltre a questo, il bundle comprende minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 200 sms verso tutti i numeri. Il costo per il rinnovo è pari a 11,95 euro al mese.