ho Mobile stravolge le sue offerte, ecco cosa cambia

L’operatore telefonico virtuale ho Mobile ha da poco stravolto la sua proposta. L’operatore fa infatti parte del gruppo Fastweb + Vodafone e ha quindi adeguato le sue offerte mobile. A partire dal 4 settembre 2025, quindi, l’operatore sta proponendo delle nuove promozioni con un prezzo di partenza pari a 6,95 euro al mese.

ho Mobile stravolge il suo catalogo, ecco le nuove offerte mobile disponibili

