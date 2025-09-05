CMF Watch 3 Pro a prezzo shock: con lo sconto Amazon costa solo 79€

Un 20% di sconto vi consente di acquistare lo CMF Watch 3 Pro a un prezzo mai visto prima d’ora. Un’occasione da non poter lasciar sfuggire se si vuole acquistare un nuovo smartwatch con un ottimo rapporto qualità/prezzo. Tra le principali caratteristiche c’è un fantastico display AMOLED da 1,43″ che rende questo smartwatch davvero unico.

Con una frequenza di aggiornamento fluida a 60 fps è in grado di assicurare nitidezza e reattività in ogni momento. Oltre a ciò. con l’auto-brightness si adatta in tempo reale e, con un rapporto schermo-corpo del 91%, offre un’area visiva più ampia senza aumentare lo spessore.

CMF Watch 3 Pro oggi in offerta su Amazon

Quella di oggi è senza alcun dubbio un’offerta super interessante. Consente infatti di acquistare uno smartwatch con un ottimo rapporto qualità/prezzo. Perché scegliere questo smartwatch e non uno dei tanti attualmente presenti sul mercato? La risposta è semplice. Non a caso, con oltre 120 quadranti personalizzati, tra cui versioni animate, interattive e Always-On Display, il Watch 3 Pro diventa un oggetto elegante e perfetto per tutte le occasioni. L’utente può infatti scegliere in base alla giornata, all’umore o al look. L’obiettivo del costruttore, infatti, è stato quello di progettare ogni quadrante per essere personale e fluido e adatto a ogni utente.

L’autonomia è un altro dei punti di forza di questo device. Grazie all’efficienza energetica ottimizzata e alla ricarica intelligente, Watch 3 Pro garantisce fino a 13 giorni di utilizzo. Non a caso, anche nel caso in cui l’utilizzo fosse intenso è possibile contare su 10 giorni di autonomia. Inoltre, mantenendo attivo l’Always-On Display, arriva comunque fino a 4,5 giorni senza bisogno di ricarica.

Approfittate subito dello sconto disponibile su Amazon per acquistare il Watch 3 Pro CMF a soli 79 euro anziché 99.