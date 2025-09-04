Videocitofono Tapo 2K a prezzo bomba su Amazon: per voi sconto del 31%

Se volete acquistare un nuovo videocitofono questo modello Tapo potrebbe davvero sorprendervi per una serie di motivi. L’intelligenza artificiale identifica persone, animali domestici, veicoli e avvisa gli utenti nel momento in cui lo ritiene necessario, ma non solo. Il Tapo D235 offre una visione notturna a colori con faretto così da dare la giusta luminosità anche agli ambienti più bui.

Perché scegliere questo modello a marchio Tapo? La risposta è chiara. E’ infatti in grado di superare la tradizionale risoluzione Full HD con dettagli più fini offrendo un’incredibile chiarezza. Inoltre il campo visivo ultra grandangolare a 180° consente di catturare ogni dettaglio dalla testa ai piedi.

Videocitofono Tapo D235 oggi in offerta

Se siete da tempo in cerca di un nuovo videocitofono per ottimizzare la sicurezza della vostra casa, questo modello è perfetto per voi grazie a una serie di caratteristiche che lo rendono unico nel suo genere. Non parliamo di un classico videocitofono ma di una soluzione del tutto affidabile con tutte le condizioni atmosferiche. Oltre a ciò, è in grado di avvisare quando vengono rilevate attività in zone specifiche dell’ambiente circostante e l’utente riceve una notifica quando qualcuno tenta di rimuovere il campanello con la funzione antifurto.

Al fine di offrire un’esperienza d’uso completa è anche possibile comunicare direttamente con le proprie spedizioni tramite l’app Tapo. E’ infatti presente la funzione con audio bidirezionale e distorsione della voce o, in alternativa, è possibile scegliere una delle risposte rapide già registrate.

Non perdete altro tempo. Oggi Amazon ha pensato di andare incontro alle esigenze di tutti offrendo uno sconto del 31%. Parliamo pertanto di un’occasione imperdibile per poter acquistare il Tapo D235 al prezzo di soli 89,99 euro.