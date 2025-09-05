IFA 2025: Lenovo unisce potenza, AI e mobilità intelligente

A IFA 2025 Lenovo non si limita a mostrare prodotti, ma costruisce un piccolo universo dove tecnologia e praticità convivono senza forzature. L’azienda ha svelato una gamma di dispositivi pensata per chi gioca, crea e studia in mobilità, tutti caratterizzati da chip potenti e funzioni AI che non sono mai solo di contorno. Il protagonista per i gamer è il nuovo Legion Go 2, un handheld Windows 11 che riprende la formula del primo modello e la perfeziona. Lo schermo OLED da 8,8 pollici ad alta frequenza variabile offre neri profondissimi grazie alla certificazione HDR TrueBlack 1000, mentre sotto la scocca i processori AMD Ryzen Z2 Extreme e fino a 32 GB di RAM spingono i titoli più esigenti. Il tutto con una batteria più capiente e controller TrueStrike ridisegnati, ergonomici e programmabili, pronti a trasformare anche i giochi più complessi in un’esperienza precisa e fluida.

Lenovo svela Legion Go 2 e tablet AI per gamer e creativi

Accanto all’handheld, Lenovo ha mostrato monitor pensati per gli e-sport più esigenti. I Legion Pro OLED garantiscono tempi di risposta minimi, refresh altissimi e supporto alle tecnologie più avanzate per sincronizzazione e colore. Chi cerca performance estreme troverà nella linea Pro 27Q-10 una soluzione QHD con 280 Hz di frequenza, mentre i Legion Pro 32UD-10 e 27UD-10 offrono pannelli OLED UHD con copertura colore professionale e certificazioni Dolby Vision. La connettività è completa e i supporti regolabili, perché ogni dettaglio deve essere ottimizzato per giocare senza compromessi.

Per i creativi e chi lavora in mobilità ci sono i tablet Yoga Tab e Idea Tab Plus. L’11,1 pollici Yoga Tab integra una piattaforma Snapdragon 8 Gen 3 con NPU da 20 TOPS e funzioni AI che aiutano a scrivere, trascrivere e produrre contenuti in modo intuitivo, mentre Idea Tab Plus punta su autonomia e qualità dello schermo per studio e svago, con batteria capace di durare fino a 13 ore e colori vividi e fedeli. Entrambi supportano le penne touch e suite creative preinstallate, trasformando la scrittura e il disegno in attività immediate e precise.

Non mancano novità software come Lenovo FlickLift, che permette di ritoccare immagini con un semplice passaggio del mouse, e aggiornamenti gratuiti per Legion Glasses Gen 2, che introducono la modalità 3D per oltre venti giochi. Lenovo si conferma così capace di unire potenza, intelligenza artificiale e concretezza, offrendo soluzioni che parlano a tutti i tipi di utenti senza mai perdere di vista il piacere d’uso e la versatilità, rendendo l’ecosistema hardware-software più coeso e funzionale che mai.