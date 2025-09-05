Hisense a IFA 2025: casa, cucina e intrattenimento rivoluzionati

Da oggi – 5 settembre – fino al 9, Hisense è tra i protagonisti dell’IFA 2025 che sta avendo luogo a Berlino; il più grande evento mondiale dedicato alle ultime tecnologie per la casa. Con il concept “AI Your Life”, il brand mostra come l’intelligenza artificiale possa rendere la vita quotidiana più semplice. Dalle pulizie, alla cucina, all’intrattenimento: una casa più intelligente in cui nulla viene lasciato al caso.

Tante novità nello spazio Hisense dell’IFA 2025

I visitatori, in occasione dell’IFA, possono esplorare lo spazio dedicato all’azienda tramite un percorso interattivo per provare da vicino TV di nuova generazione, elettrodomestici smart, show cooking e momenti esperienziali dedicati allo smart living. Tra le principali novità presentate abbiamo: TV RGB MiniLED da 116’’, Laser TV TriChroma L9Q, Serie 5i Hisense con lavatrice, asciugatrice e lavasciuga 2-in-1, frigoriferi RB5K330 e Cross-door RQ9P600 con display smart da 21’’, cantina vini High-end 370 con Smart Screen da 6,86’’, macchine da caffè Semi-Automatica ed Espresso, friggitrici ad aria HAF1800DCD, HAF2100DCD e HAF2700DCD doppia, HiSpeed Oven, Smart Contact Grill e microonde avanzati e infine Robot aspirapolvere RVCLS144AB e Aspirapolvere senza filo HiMove VII, HiMove VIII e 3-in-1 Wet & Dry Expert.

Per l’azienda IFA 2025 non sarà solo l’occasione per presentare tutte queste nuove tecnologie ma anche per annunciare una nuova partnership globale dedicata al mondo dello sport.

Hisense Home Care, pulizia intelligente e senza fatica

La gamma Hisense Home Care punta a rendere le pulizie quotidiane veloci e silenziose. Gli assi nella manica tra cui scegliere saranno il modello RVCLS144AB, un robot aspirapolvere che aspira, lava e si svuota automaticamente. In alternativa, troviamo anche HiMove VII e VIII – aspirapolvere senza filo con tecnologia InverterTech e sensori intelligenti per tappeti e pavimenti duri. All’appello anche la 3-in-1 Wet & Dry Expert – che aspira, lava e filtra con sistema HydroGuard – e Classic Cyclonic, la soluzione più tradizionale tra quelle presenti.

Hisense Cooking per la massima unione di innovazione e gusto

Il nuovo HiSpeed Oven 3-in-1 combina Air Fry, Grill e Microonde in un unico forno da 28 litri. Con cottura fino al 60% più veloce rispetto alla media. Include vassoio SpeedHeat Smart Tray per una doratura rapida e uniforme dal basso e Display TFT da 3,5’’ con 10 programmi preimpostati e temperatura da 100 °C a 230 °C regolabile. Perfetto per famiglie dinamiche che vogliono pasti gustosi in pochi minuti, risparmiando tempo ed energia.

La linea Cooking semplifica la vita in cucina con macchine del caffè, friggitrici ad aria, forni avanzati, display smart con diverse funzioni e massima versatilità, come dimostrato ad esempio dal microonde a vapore.

TriChroma Laser TV L9Q di Hisense ti regalerà il cinema a casa

Il Laser TV TriChroma L9Q porta il cinema direttamente nel salotto. Vanta luminosità e contrasto 5000 ANSI Lumen con rapporto 5000:1, proiezione da 80’’ a 200’’ con possibilità di schermo ALR, audio immersivo con Dolby Atmos e collaborazione con Opéra de Paris. Dispone anche di Ultra Short Throw per garantire una proiezione dei contenuti a pochi centimetri dalla parete.

Serie Hisense 5i: lavaggio smart e sostenibile

La nuova Serie 5i di Hisense offre lavatrice, asciugatrice e lavasciuga 2-in-1. Dispone di diversi vantaggi, come il sistema d’asciugatura delicata con pompa di calore ed efficienza AAAA, il display iPlay per massimo comfort, il getto ibrido e ricircolante per lavaggi profondi ma delicati e un design compatto ideale per spazi ridotti.

Refrigerazione premium Hisense

I nuovi frigoriferi e cantine dal design elegante e funzionale che propone l’azienda sono: RB5K330 – che combina KitchenFit, porta in vetro, funzione Free Combination e Antibacterial Guard – RQ9P600 Cross-door con display smart, dispenser acqua/ghiaccio e funzione Antibacterial Guard e High-end Wine Cabinet 370 con tre zone di temperatura, controllo umidità 50–80% e design raffinato.

TV RGB MiniLED da 116’’ è il gigante dell’intrattenimento

Hisense presenta la TV più grande mai realizzata con ben 116’’ e sistema RGB MiniLED. Include LED rossi, verdi e blu per colori puri e luminosità fino a 8000 nit, Hi-View AI Engine X per ottimizzare immagini e audio, Modalità gaming Ultra 165Hz per fluidità estrema e protezione per gli occhi grazie alla riduzione della luce blu.

Un’altra importante novità, la sponsorizzazione FIFA World Cup

Hisense conferma anche la terza sponsorizzazione della FIFA World Cup, per portare soprattutto la tecnologia RGB-MiniLED nelle case dei tifosi e garantire esperienze immersive per il prossimo campionato, il primo ospitato in tre nazioni con 48 squadre.

Con tutte queste incredibili novità, dai televisori monumentali ai piccoli elettrodomestici smart, il brand punta a rendere la quotidianità più comoda e sostenibile, rafforzando al tempo stesso il proprio ruolo di protagonista nel settore.