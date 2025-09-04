Truffa improvvisa e utenti fregati: sono scomparsi i soldi dai loro conti correnti

Quando la truffa comincia a girare è davvero difficile da fermare e questo si può notare già in questi giorni con tantissimi utenti coinvolti. Il nuovo inganno arriva con due messaggi che stanno facendo il bello e il cattivo tempo in Italia.

Truffa a nome di Leroy Merlin e di Decathlon: attenzione a quello che sta succedendo in questi giorni

Ovviamente le truffe non si fanno scrupoli e pensano a fregare sia i più esperti che, soprattutto, i più deboli. Quello che sta accadendo in queste ore è incredibile con tantissime persone coinvolte che avrebbero perso i loro soldi dal conto corrente. I nomi con cui i truffatori stanno andando avanti sono quelli di due aziende molto famose, ecco la prima truffa:

“Ti piace? Lo adoro? Fateci sapere e vincete un incredibile:

SET DI ATTREZZI DEXTER

Luciana F. 1 giorno fa

Il sondaggio è stato rapido e facile. Non mi dispiacerebbe farne un altro :)

Rispondi al sondaggio product2

product2

Samuel S. 18 ore fa

Normalmente non faccio questo tipo di sondaggi online, ma questo è davvero buono! Useremo bene questo premio!! Grazie mille!!

Rispondi al sondaggio

Vorremmo offrirti un’opportunità unica di ricevere un nuovo Set di attrezzi Dexter!

Per richiederlo, basta rispondere a questo breve sondaggio sulla tua esperienza con noi. Ci vorrà solo un minuto per ricevere questo fantastico premio!

Clicca qui per iniziare!“.

C’è anche un’altra truffa che coinvolge un altro nome altisonante per quanto riguarda il mondo dei negozi e delle catene più importanti. Ecco il testo in questione:

“Ci vuole solo un minuto per ricevere questo fantastico regalo.

DECATHLON

Il vincitore di oggi è felicegalluccio93 😍

SEI STATO SELEZIONATO!

Per ricevere il tuo regalo:

Pacchetto Attrezzatura da Escursionismo Quechua.

Richiedi il tuo regalo

Congratulazioni!

Sei stato selezionato per partecipare gratuitamente al nostro programma fedeltà. Ci vuole solo un minuto per ricevere questo fantastico regalo.

© 2025 GRUPPO DECATHLON S.A.”