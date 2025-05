Truffa con pericolo imminente: il messaggio potrebbe svuotarvi il conto corrente

Con una truffa si possono correre rischi molto gravi e vari, come quello di perdere dei soldi dal conto o magari di vedere i propri dati personali comparire in una delle tante fughe sul web. Oggi ci sono due messaggi da discutere che avrebbero creato problemi di questo genere a svariati utenti in Italia e non solo.

Truffa ai danni degli utenti, ecco come operano due messaggi che potrebbero fregare chiunque

Il primo testo che purtroppo ha preso piede in Italia è proprio quello che segue, il quale finge di arrivare da Decathlon, nota catena che tratta articoli sportivi. Ecco il testo completo:

“DECATHLON

Ciao, il vincitore di oggi è [NOME DELLA VITTIMA], Congratulazioni! Sei stato selezionato per ricevere un premio esclusivo! Il tuo nome è stato estratto per un Pacchetto Attrezzatura da Escursionismo Quechua. Questo regalo speciale proviene da Decathlon. Affrettati! Il tuo premio è pronto

Le tue informazioni account: Cliente: [NOME DELLA VITTIMA] Email: [MAIL DELLA VITTIMA] Premio: Pacchetto Attrezzatura da Escursionismo Quechua!

Riscatta il premio ora

©2025 Decathlon. Tutti i diritti riservati.”

Dopo aver visto questo messaggio sappiate che però ce n’è un altro che potrebbe portarvi gravi problemi: si tratta di una truffa incentrata su un finto invito a provare dei prodotti beauty per donna. Come si può vedere infatti il messaggio è rivolto ad un pubblico femminile già dal saluto iniziale. State molto attenti ed evitate di cliccare sui link, sono quelli a far diffondere la truffa:

“Ciao splendida,

Scopri le ultime tendenze beauty e offerte esclusive solo per te. La nostra nuova collezione è pensata per far emergere la stella che è in te e farti brillare più che mai.

Acquista ora

Non perdetevi le nostre offerte a tempo limitato e i nuovi arrivi. Restate favolosi!

Per qualsiasi domanda, non esitate a

contatta il nostro team di supporto.

© 2025 Glamorous Beauty. All rights reserved.“