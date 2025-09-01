Truffa phishing a settembre 2025: colpiti gli utenti italiani e conti svuotati

Gli occhi bene aperti sono fondamentali in alcune situazioni, soprattutto quando ci si può trovare ad avere a che fare con una truffa. Questo sta accadendo nelle ultime ore in Italia con tanti utenti che fortunatamente se ne sono accorti e che hanno provveduto a segnalare l’accaduto. In basso ci sono tutti e due i messaggi che sono stati segnalati, proprio per far capire agli utenti cosa potrebbe succedere nella loro e-mail in queste ore. State molto attenti e non fidatevi, anche di fronte a nomi altisonanti come quelli in questione.

Truffa con due messaggi molto simili alla verità: fate molta attenzione

Stare attenti è fondamentale soprattutto quando ci si ritrova a fare i conti con alcune truffe che girano sul web. In queste ore una avrebbe preso addirittura in prestito il nome di Amazon e del suo servizio Music. Il messaggio che vi è arrivato dunque non vi sta offrendo una promozione, ma vi sta mettendo in difficoltà. Ecco il testo completo:

“INIZIA ORA

Perché scegliere Amazon Music Unlimited?

Goditi i tuoi brani preferiti, senza pubblicità

Ascolta i podcast più popolari, senza pubblicità

Ascolta in modalità offline e con skip illimitati

30 giorni d’uso GRATUITO*.

Cancella quando vuoi

ISCRIVITI ORA

*Dopo il periodo d’uso gratuito, l’abbonamento prosegue automaticamente a 10,99€/mese.

Offerta riservata ai nuovi clienti. Vedi condizioni.”

C’è anche un altro messaggio che invece fa credere alle persone di poter sottoscrivere un’assicurazione per la loro auto ad un prezzo vantaggioso tirando in ballo addirittura un colosso come UnipolSai che non sa niente di tutto ciò. Ecco il testo:

“Allaccia le cinture e guida tranquillo, al resto ci pensiamo noi.

Proteggiti con Unica Unipol,

l’assicurazione auto su misura per te,

CON UNO SCONTO FINO AL 35%

Grazie a Unica Unipol hai tutto quello che ti serve a portata di mano.

Unipol, sempre un passo avanti.“