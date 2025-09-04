Apple Watch Ultra 3: buone notizie per gli utenti sul prezzo

Manca ormai poco al lancio dei nuovi iPhone ma non saranno solo questi i dispositivi che Apple lancerà il prossimo 9 settembre. L’azienda di Cupertino infatti ha in programma uno show molto fitto, il quale riguarderà anche i nuovi Apple Watch. Ci sarà anche il top di gamma assoluto, ovvero Apple Watch Ultra 3, modello che qualcuno attendeva l’anno scorso. Stando a quanto riportato, non dovrebbe esserci un aumento del prezzo, con il dispositivo che dovrebbe arrivare allo stesso prezzo del top di gamma attuale: 799 dollari. Ciò significa che anche in Italia il prezzo dovrebbe restare invariato: 999 euro.

Una strategia coerente con il mercato

Apple ha sempre mantenuto stabile il prezzo della sua linea Ultra, e non sembra intenzionata a cambiare rotta. La decisione appare sensata: il listino è già piuttosto elevato per un wearable, e un ulteriore incremento rischierebbe di allontanare molti potenziali acquirenti.

La concorrenza si muove in modo simile. Samsung, ad esempio, ha introdotto la seconda generazione del suo Galaxy Watch Ultra nel 2025 senza variare il prezzo di 649 dollari, lo stesso fissato al debutto del modello del 2024. Google invece non ha una versione “Ultra” del Pixel Watch: il Pixel Watch 4 parte da 349 dollari, circa 50 in meno rispetto al futuro Apple Watch Series 11.

Quali novità attendersi dall’Ultra 3

Dal punto di vista tecnico non sono attesi stravolgimenti. Le indiscrezioni parlano di cornici più sottili e quindi di uno schermo leggermente più ampio, di un chip più veloce e di un display più luminoso. Tra le funzionalità inedite, si cita il possibile supporto alla connessione satellitare per l’SOS di emergenza e il passaggio alla connettività 5G, che sostituirebbe l’attuale 4G LTE.

In sostanza, il nuovo modello dovrebbe offrire una combinazione di durata, ampio display, batteria generosa e funzioni avanzate, mantenendo lo stesso prezzo delle generazioni precedenti. Una scelta che lo rende appetibile per chi cerca un orologio robusto pensato per attività outdoor, mentre chi preferisce un’alternativa più economica potrà guardare al Series 11, atteso a partire da 399 dollari.