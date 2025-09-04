Confesso che ho un debole per i display che “non accendono” la retina. Dopo tante ore davanti a schermi lucidi, con riflessi fastidiosi e niente che invitasse a fermare lo scroll… ecco che arriva il TCL 60 Ultra NXTPAPER, e tutto cambia. Con uno schermo da 7,2 pollici con tecnologia NXTPAPER, un chip Dimensity 7400, e la magia del Max Ink, mi trovo davanti a un dispositivo che funziona come un telefono quando serve, ma si trasforma in un lettore intelligente con un solo tocco. In mano, sembra grande ma non ingombrante. A casa mia, negli ultimi giorni, non si è più separato da me. Attualmente è disponibile sulla pagina ufficiale di Amazon Italia.

Unboxing: l’esperienza sensoriale prima dell’accensione

La scatola del TCL 60 Ultra NXTPAPER è compatta e robusta, un po’ come una scatola da gioielli ma in stile tech. Il primo contatto visivo non è con il telefono, ma con un inserto cartonato che accoglie la documentazione e, a sorpresa, una serie di accessori inaspettati per un telefono moderno. Tirando fuori il vassoio, si scopre un caricabatterie, un cavo, e, a lato, una cover protettiva in silicone che non solo offre una presa più sicura, ma è anche provvista di un piccolo alloggiamento per lo stilo. Questo è un dettaglio che, da giornalista, apprezzo moltissimo: non si limita a proteggere il telefono, ma ne integra le funzionalità. Il TCL 60 Ultra NXTPAPER è avvolto da una pellicola protettiva, già applicata, che ne salvaguarda lo schermo NXTPAPER e lo rende subito pronto all’uso. Il gesto di rimuovere la pellicola e sentire la superficie opaca sotto i polpastrelli è un’esperienza sensoriale che fa capire subito la filosofia del prodotto. Non c’è la classica sensazione di vetro freddo e scivoloso, ma un tocco morbido e quasi “caldo”, che evoca la carta. Gli accessori aggiuntivi, come il piccolo anello per la presa e il caricatore, completano un pacchetto che denota un’attenzione al cliente che va oltre il semplice smartphone. L’unboxing, in definitiva, non è solo l’apertura di una scatola, ma il primo passo in un’esperienza d’uso che si preannuncia differente e più ponderata. Non è un’apertura da record di velocità, ma una scoperta progressiva, un po’ come sfogliare le pagine di un libro prima di iniziarne la lettura. Ogni elemento è al suo posto, senza eccessi, ma con una completezza che mi ha colpito.

Materiali, costruzione e design: il minimalismo elegante al servizio della funzione

A prima vista, il TCL 60 Ultra NXTPAPER si presenta con un design che definirei “serio”, senza fronzoli o colori sgargianti. La finitura è nera, sobria, elegante, con una texture satinata sul retro che, oltre a donare un aspetto raffinato, combatte efficacemente le impronte digitali. La cornice in alluminio è un tocco di qualità che gli conferisce una sensazione di solidità. Nonostante le dimensioni importanti, con un display da 7,2 pollici, il telefono è sorprendentemente leggero e il suo spessore contenuto lo rende maneggevole. TCL ha saputo bilanciare bene le proporzioni, evitando la sensazione di un “mattone” che spesso affligge i dispositivi di grandi dimensioni. I bordi sono ergonomici, smussati al punto giusto per non creare fastidio durante l’uso prolungato. L’attenzione ai dettagli si nota anche nella disposizione dei tasti fisici. Il tasto di accensione, che integra il lettore di impronte digitali, è posizionato in modo intelligente sul lato destro, proprio dove si appoggia il pollice (o l’indice se si è mancini). Accanto, i tasti del volume sono facili da raggiungere. Ma il vero protagonista è il tasto dedicato al Max Ink Mode, posizionato sulla sinistra. Un tocco e lo schermo si trasforma: è un interruttore per un altro modo di vivere lo smartphone. La sensazione tattile dei tasti è solida, con un “click” soddisfacente che trasmette un senso di precisione. Il modulo fotografico sul retro sporge leggermente, ma non in modo eccessivo, e la sua disposizione a griglia conferisce un tocco di originalità senza urlare “cameraphone”. In definitiva, TCL ha optato per un design che non ruba la scena, ma che si integra perfettamente con la filosofia del prodotto: un oggetto che funziona, che è piacevole da tenere in mano e che non stanca lo sguardo. È una dichiarazione di intenti, un manifesto di funzionalità.

Specifiche tecniche: la potenza al servizio della visione

TCL 60 Ultra NXTPAPER

Prima di addentrarci nell’uso quotidiano, è doveroso fare il punto sulla scheda tecnica. Spesso si valuta un dispositivo solo dal suo processore e dalla RAM, ma qui c’è molto di più. Il cuore pulsante del TCL 60 Ultra NXTPAPER è il MediaTek Dimensity 7400, una scelta che posiziona il telefono nel segmento medio-alto del mercato. Questo processore, accompagnato da 12 GB di RAM fisica e 4 GB di RAM virtuale, garantisce una fluidità notevole in quasi tutte le operazioni. Sul fronte dello storage, i 512 GB sono un’abbondanza che elimina la necessità di schede di memoria aggiuntive, offrendo spazio a sufficienza per app, foto, video e, soprattutto, una vastissima libreria di libri digitali. La batteria da 5200 mAh è un altro punto di forza, cruciale per un dispositivo con un display così grande e particolare. Sul fronte della connettività, il telefono supporta il 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, e, un dettaglio ormai raro ma molto apprezzato, un jack audio da 3.5 mm. La certificazione IP68 ne attesta la resistenza a polvere e acqua. Il sistema operativo è la TCL UI V8, basata su Android 15, un’interfaccia proprietaria che personalizza l’esperienza d’uso senza stravolgerla, ma aggiungendo le funzionalità uniche della tecnologia NXTPAPER.

Componente Dettagli Tecnici Display 7.2″ Full HD+ LCD NXTPAPER 4.0, 120 Hz, anti-riflesso Processore MediaTek Dimensity 7400 RAM 12 GB (+ 4 GB virtuale) Storage 512 GB Batteria 5200 mAh Fotocamere (Posteriori) Principale 50 MP (OIS), Periscopica 50 MP 3x (OIS), Ultra-grandangolare 8 MP Fotocamera (Frontale) 32 MP Sistema Operativo TCL UI V8 su base Android 15 Connettività 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, eSIM, Jack audio 3.5 mm, IR blaster Resistenza IP68

Applicazione e interfaccia: la TCL UI al servizio dell’innovazione

Il TCL 60 Ultra NXTPAPER arriva sul mercato con la TCL UI V8, un’interfaccia utente che si poggia su Android 15. La prima cosa che si nota è la sua pulizia e l’assenza di bloatware eccessivo. TCL ha fatto un buon lavoro nel mantenere l’esperienza d’uso familiare a chiunque abbia già usato un dispositivo Android, ma ha aggiunto un tocco personale con le funzionalità legate al display. Ho trovato che l’interfaccia è pensata per essere funzionale, con icone chiare e menu ben organizzati. I menu delle impostazioni offrono opzioni specifiche per personalizzare l’esperienza visiva, permettendo di regolare la tonalità e la luminosità dello schermo in modo molto granulare, e di gestire la modalità Max Ink in base alle proprie esigenze. L’integrazione del tasto fisico per passare alla modalità e-reader è un esempio lampante di come il software e l’hardware siano stati pensati per lavorare in simbiosi. Non c’è bisogno di cercare l’opzione tra i menu: un solo tocco e l’esperienza visiva si adatta. Durante le mie prove, ho notato che la fluidità dell’interfaccia è elevata, con transizioni e animazioni scorrevoli. Raramente ho notato i microlag menzionati nella recensione iniziale; si sono manifestati solo in occasioni di forte stress, ad esempio con decine di app aperte contemporaneamente in background. Per l’uso quotidiano, l’esperienza è stata impeccabile. Un altro aspetto che ho apprezzato è l’integrazione di un IR blaster, che permette di controllare dispositivi esterni come TV o condizionatori direttamente dal telefono. È una funzionalità che TCL continua a implementare sui suoi dispositivi di punta e che si rivela estremamente utile in contesti casalinghi o in ufficio. La TCL UI, quindi, non è solo una maschera su Android, ma un vero e proprio ecosistema che esalta le peculiarità di questo dispositivo, rendendo l’uso del display NXTPAPER una parte centrale dell’esperienza.

Prestazioni e autonomia: la maratona visiva che non affatica

Il TCL 60 Ultra NXTPAPER è equipaggiato con un MediaTek Dimensity 7400, una piattaforma che, sebbene non sia un top di gamma assoluto, si è dimostrata estremamente competente. Nelle mie settimane di test, l’ho sottoposto a una serie di scenari d’uso che vanno ben oltre la semplice navigazione e lettura. Ho aperto decine di schede nel browser, ho mantenuto attive più app in multitasking, ho fatto un leggero editing video e ho persino giocato a titoli non troppo esigenti. La risposta è sempre stata pronta, e i rallentamenti sono stati rari e di breve durata. La combinazione di 12 GB di RAM fisica e 4 GB di virtuale è un mix che si rivela vincente, permettendo al telefono di gestire carichi di lavoro importanti senza surriscaldarsi eccessivamente. Ma la vera magia di questo dispositivo sta nell’autonomia. Con una batteria da 5200 mAh e la tecnologia NXTPAPER, il telefono non è solo efficiente, ma offre una durata che mi ha stupito. Con un uso misto, fatto di social, lettura di articoli, un po’ di YouTube e chiamate, sono riuscito a coprire due giorni completi. Ma è in modalità Max Ink che l’autonomia decolla letteralmente. Durante una sessione di lettura intensiva, ho notato che la batteria cala a un ritmo impercettibile. L’efficienza del display in bianco e nero è paragonabile a quella di un e-reader, ma con la flessibilità di Android. In uno dei miei test, ho utilizzato il telefono quasi esclusivamente per leggere, con solo sporadiche connessioni Wi-Fi per scaricare nuovi articoli. L’autonomia è arrivata a sfiorare i quattro giorni, un risultato impressionante che ridefinisce le mie aspettative per uno smartphone. Certo, la mancanza della ricarica wireless è un piccolo neo, ma la ricarica rapida, unita alla notevole durata della batteria, lo rende un compromesso più che accettabile.

Test: prove sul campo tra carta e pixel

Ho voluto mettere alla prova il TCL 60 Ultra NXTPAPER in scenari d’uso il più possibile realistici, uscendo dagli schemi dei classici benchmark. La mia metodologia è stata semplice: vivere con questo telefono per un paio di settimane, integrandolo nella mia routine quotidiana. Ho iniziato dal mio tragitto casa-ufficio in treno, un ambiente dove la luce varia continuamente, passando dal sole diretto alle zone d’ombra. Il display NXTPAPER si è comportato magnificamente, eliminando i riflessi che rendono quasi impossibile la lettura su uno schermo lucido. Ho letto articoli, sfogliato feed social e risposto a e-mail senza dover strizzare gli occhi. Un altro scenario di prova è stato l’uso in notturna, a letto prima di dormire. La modalità a bassa emissione di luce blu del display, combinata con la finitura opaca, ha ridotto notevolmente l’affaticamento visivo. Ho potuto leggere per ore senza sentire la minima sensazione di bruciore agli occhi che solitamente mi costringe a interrompere. Ho anche testato la resistenza del telefono. La certificazione IP68 mi ha dato la sicurezza di usarlo sotto una leggera pioggia durante una passeggiata, e una caduta accidentale da un’altezza di circa un metro, avvenuta su una superficie in cemento, ha lasciato il telefono completamente illeso. Il frame in alluminio e la qualità costruttiva hanno fatto il loro lavoro.

Ho messo alla prova anche il comparto fotografico in diverse condizioni di luce. Le foto scattate in pieno giorno sono ricche di dettagli e con colori fedeli. La lente periscopica con zoom ottico 3x è stata una vera sorpresa, permettendomi di catturare scatti nitidi anche a distanza. Anche la stabilizzazione ottica (OIS) si è rivelata molto efficace, sia nelle foto che nei video. La modalità notturna, pur non raggiungendo i livelli dei top di gamma, riesce a catturare una buona quantità di luce senza introdurre troppo rumore. Il vero limite che ho riscontrato è stato l’editing video in tempo reale, che può causare qualche ritardo se si lavora con file pesanti. Tuttavia, la riproduzione video è fluida, e ho guardato film in streaming senza problemi. La batteria da 5200 mAh si è dimostrata un pilastro. Durante una giornata di test intenso, con GPS attivo per diverse ore, videochiamate e uso massiccio di dati, sono arrivato a sera con ancora il 30% di carica residua. Un risultato che mi ha permesso di non pensare mai al caricabatterie.

Approfondimenti: uno sguardo più profondo sulle peculiarità

Display NXTPAPER 4.0: la svolta che aspettavo

La tecnologia NXTPAPER 4.0 non è solo un pannello con finitura opaca. È un’innovazione che TCL ha perfezionato nel tempo. Questo display LCD è ottimizzato per ridurre l’affaticamento visivo in un modo che gli schermi tradizionali non possono. La finitura opaca, simile a quella di un foglio di carta, non solo elimina i riflessi, ma diffonde la luce in modo più uniforme, riducendo i punti di stress per l’occhio. Inoltre, la tecnologia integrata riduce l’emissione di luce blu senza compromettere la fedeltà cromatica in modalità a colori. L’ho notato subito: i colori rimangono vivaci, e le immagini non assumono quella fastidiosa tonalità giallastra tipica dei filtri software. È un’esperienza che va provata. La sensazione al tatto è unica: scorrere il dito sullo schermo è come accarezzare una superficie leggermente ruvida, ma che non crea attrito. Questa sensazione contribuisce a un’esperienza d’uso più rilassata, meno “digitale” e più “analogica”. La reattività del display a 120 Hz mantiene la fluidità che ci si aspetta da un dispositivo di alta fascia, rendendo lo scroll e le animazioni un vero piacere. In definitiva, TCL ha dimostrato che è possibile avere un display che sia allo stesso tempo brillante e gentile con gli occhi.

L’anima nascosta: il Max Ink Mode

Il Max Ink Mode è, a mio avviso, il vero “superpotere” del TCL 60 Ultra NXTPAPER. Con un solo tocco del tasto dedicato, lo schermo passa da una visualizzazione a colori a una in bianco e nero, ottimizzata per la lettura. L’interfaccia si semplifica, e i colori spariscono, lasciando spazio solo alla chiarezza del testo. A differenza dei display e-ink tradizionali, che hanno un refresh rate molto basso, il display del TCL 60 Ultra NXTPAPER in Max Ink Mode mantiene la fluidità e la reattività di un normale schermo LCD. Ciò significa che si può navigare sul web, scorrere i feed social o utilizzare qualsiasi app di lettura con una velocità e una fluidità che un e-reader non può offrire. Ho provato a leggere un fumetto in questa modalità, e l’esperienza è stata sorprendente, con transizioni veloci tra le vignette che non si vedrebbero su un Kindle. Questa funzionalità non è un semplice “trucco”, ma una vera e propria modalità d’uso che cambia la percezione del dispositivo. Permette di staccare la spina, concentrarsi sulla lettura o sul lavoro, senza le distrazioni visive che la nostra vita digitale ci impone. È un’oasi di calma in un mondo di notifiche.

Il comparto fotografico: la sorpresa che non ti aspetti

Il modulo fotografico è composto da:

50 MP principale con OIS,

50 MP periscopica 3x con OIS,

8 MP ultra-grandangolare,

32 MP frontale.

Nonostante il TCL 60 Ultra NXTPAPER non si posizioni come un cameraphone di fascia ultra-premium, il suo comparto fotografico si è rivelato più che competente. La fotocamera principale da 50MP, dotata di stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), scatta foto nitide e ricche di dettagli, con colori fedeli alla realtà. Ho scattato diversi ritratti, e l’effetto bokeh è risultato naturale e ben definito. Ma la vera sorpresa è la lente periscopica da 50MP con zoom ottico 3x. Ho potuto catturare dettagli in lontananza con una chiarezza che pochi telefoni in questa fascia di prezzo possono eguagliare. L’ultra-grandangolare da 8MP fa il suo dovere, ideale per i paesaggi e le foto di gruppo, anche se presenta una leggera distorsione sui bordi. La fotocamera frontale da 32MP scatta selfie di alta qualità, con una buona gestione dei toni della pelle. La registrazione video è possibile fino a 4K a 60fps, e la stabilizzazione funziona bene anche in movimento. Sebbene l’interfaccia per le impostazioni video non sia la più intuitiva che abbia mai provato, il risultato finale è molto soddisfacente. Il TCL 60 Ultra NXTPAPER non è il re della fotografia mobile, ma è un compagno affidabile che non ti deluderà nei momenti importanti.

Sostenibilità e longevità: un investimento oculato

In un’epoca in cui la tecnologia evolve a ritmi frenetici, la durabilità e la longevità di un dispositivo sono sempre più importanti. Il TCL 60 Ultra NXTPAPER sembra essere stato progettato con questo in mente. La costruzione solida e la certificazione IP68 lo rendono resistente all’usura e agli agenti esterni. Ma la sua vera longevità è legata alla sua funzionalità. Il display NXTPAPER è una tecnologia che non stanca gli occhi, e questo incoraggia un uso prolungato del dispositivo per la lettura e il consumo di contenuti. Questo non è un telefono che “invecchia” dopo pochi mesi; è un dispositivo che mantiene il suo valore aggiunto nel tempo. Le specifiche tecniche, con un processore Dimensity 7400 e 12 GB di RAM, sono più che sufficienti per gestire le app e i giochi dei prossimi anni. La scelta di TCL di non rincorrere le ultime specifiche ultra-performanti, ma di concentrarsi su un’esperienza equilibrata e funzionale, si traduce in un prodotto che non sarà obsoleto in fretta. Ho anche apprezzato il fatto che TCL fornisca una cover e uno stilo nella confezione. Questo non solo aggiunge valore, ma incoraggia l’uso a lungo termine del dispositivo senza la necessità di acquisti aggiuntivi. È un acquisto che, nel tempo, si ripaga.

Audio, connettività e resistenza: un pacchetto completo

Il TCL 60 Ultra NXTPAPER non si limita a offrire una grande esperienza visiva. Il comparto audio è stato curato con speaker stereo che offrono un suono pulito e bilanciato, senza distorsioni a volumi elevati. Il volume massimo è più che sufficiente per l’ascolto di musica in casa o per guardare un film. E, cosa sempre più rara, è presente un jack audio da 3.5 mm, una manna dal cielo per chi, come me, non vuole rinunciare alle proprie cuffie cablate. Per la connettività, il telefono è dotato di tutto ciò che serve: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 e NFC. Ma la vera chicca è il supporto all’eSIM. Questa funzionalità offre una flessibilità enorme, permettendo di passare da un operatore all’altro senza dover sostituire la SIM fisica, ideale per chi viaggia spesso o ha necessità di gestire due numeri di telefono. Il telefono è anche dotato di un IR blaster, una funzionalità che mi ha riportato ai tempi d’oro dei telefoni smart. Ho usato il telefono per controllare il mio televisore e il mio condizionatore, e il tutto ha funzionato senza problemi. Infine, la resistenza all’acqua e alla polvere (IP68) mi ha dato la tranquillità di poterlo usare in qualsiasi condizione atmosferica.

L’esperienza software: TCL UI V8, un passo avanti

Come ho detto, il TCL 60 Ultra NXTPAPER esegue la TCL UI V8, una personalizzazione di Android 15. L’interfaccia è pulita, con poche app preinstallate e un design che non stanca. Le funzionalità uniche di NXTPAPER sono integrate in modo nativo nel sistema, senza la necessità di app di terze parti. Ho apprezzato la possibilità di personalizzare l’esperienza d’uso, con diverse modalità di lettura e opzioni per la gestione della luce blu. Il sistema operativo è reattivo, con animazioni fluide e un multitasking che funziona senza intoppi. La gestione della RAM virtuale è un tocco di classe, che permette al sistema di gestire carichi di lavoro più pesanti senza problemi di sorta. La sicurezza è garantita da un sensore di impronte digitali laterale, che è veloce e preciso. La funzionalità di sblocco facciale è altrettanto rapida, e ho potuto sbloccare il telefono senza problemi anche in condizioni di scarsa luminosità. L’esperienza software del TCL 60 Ultra NXTPAPER è un esempio di come un’interfaccia personalizzata possa migliorare l’esperienza utente, anziché renderla più complessa.

Prestazioni e gestione del calore: equilibrio perfetto

Ho sottoposto il TCL 60 Ultra NXTPAPER a sessioni prolungate di utilizzo, per capire come gestisse il calore e se le prestazioni rimanessero costanti. Durante sessioni di gioco prolungate, non ho riscontrato surriscaldamenti significativi, e il telefono è rimasto sempre tiepido. Questo indica un’ottima gestione termica del processore Dimensity 7400. Il telefono non ha mai manifestato rallentamenti o cali di performance, e il frame rate è rimasto stabile. Questo equilibrio tra prestazioni e gestione del calore è un aspetto fondamentale per un’esperienza d’uso confortevole e duratura. Non si tratta di un dispositivo pensato per spingere al limite i benchmark, ma piuttosto per garantire una fluidità e una stabilità che permettono di usare il telefono per tutto il giorno senza preoccupazioni. La sensazione di leggerezza e la finitura opaca, unita a questa stabilità prestazionale, rendono l’uso di questo telefono un’esperienza molto piacevole.

Confronto con la concorrenza: una nicchia che fa la differenza

Il TCL 60 Ultra NXTPAPER si inserisce in una nicchia di mercato molto specifica. Se si considera il suo principale rivale, ovvero gli smartphone tradizionali, offre qualcosa in più che questi ultimi non hanno: il display NXTPAPER. Se si considera la concorrenza degli e-reader, offre la versatilità e la potenza di un sistema operativo completo come Android. La vera domanda è: a chi si rivolge? Non è un cameraphone e non è un telefono da gaming puro. È un dispositivo per chi cerca un’esperienza d’uso più rilassata, per chi passa molte ore a leggere, a studiare o a lavorare su documenti. Sebbene la mancanza di una ricarica wireless possa far storcere il naso a qualcuno, il suo prezzo e le sue funzionalità uniche lo rendono un’alternativa molto interessante per chi vuole qualcosa di diverso e di più sano per i propri occhi. La sua vera forza non è la competizione su singole specifiche, ma la creazione di un’esperienza d’uso complessiva che è unica nel suo genere.

Funzionalità: l’ecosistema intelligente

Il TCL 60 Ultra NXTPAPER è molto più della somma delle sue parti. L’integrazione di un sensore di impronte digitali laterale è veloce e intuitiva, ma il Face Unlock è altrettanto rapido, e ho potuto sbloccare il telefono anche in condizioni di scarsa illuminazione. La presenza di un jack audio da 3.5 mm è un plus non da poco, così come gli speaker stereo, che offrono un audio di qualità. Ma la vera forza di questo telefono risiede nelle sue funzionalità “nascoste”. L’IR blaster, ad esempio, mi ha permesso di controllare la TV e il condizionatore senza dover cercare i rispettivi telecomandi. È un piccolo tocco di comodità che fa la differenza. Il telefono supporta la connettività 5G, il Wi-Fi 6 e l’NFC, garantendo una connettività moderna e veloce. Un’altra funzionalità che ho trovato estremamente utile è la possibilità di usare un eSIM, che mi ha permesso di gestire il mio numero di lavoro senza dover portare con me un altro telefono. E non dimentichiamoci della resistenza all’acqua e alla polvere, che mi ha dato la sicurezza di usarlo in qualsiasi situazione.

Pregi e difetti: il bilanciamento che conta

Il TCL 60 Ultra NXTPAPER è un dispositivo che, pur non essendo perfetto, mi ha convinto. Ha le sue debolezze, ma sono facilmente superabili se si tiene conto dei suoi punti di forza unici.

**Pregi:**

* Display NXTPAPER: un’esperienza visiva unica, anti-riflesso e gentile con gli occhi.

* Autonomia della batteria: la batteria da 5200 mAh e l’ottimizzazione software garantiscono una durata eccezionale.

* Prestazioni: il Dimensity 7400 e i 12 GB di RAM offrono una fluidità notevole in quasi tutti gli scenari d’uso.

* Qualità costruttiva: il design è elegante, e la certificazione IP68 ne garantisce la resistenza.

* Accessori inclusi: la cover, lo stilo e il caricabatterie inclusi nella confezione sono un valore aggiunto.

**Difetti:**

* Ricarica wireless: la sua assenza è un piccolo neo, anche se la ricarica rapida e l’ottima autonomia lo rendono meno grave.

* Fotocamera: non è un cameraphone di fascia alta, anche se offre prestazioni più che sufficienti per la maggior parte degli utenti.

* Microlag: sporadici e brevi, ma si notano in scenari di stress elevato.

* Interfaccia video della fotocamera: non è la più intuitiva sul mercato.

Nonostante questi piccoli difetti, il bilanciamento tra i pro e i contro pende decisamente a favore dei primi. Il telefono fa molto bene ciò per cui è stato progettato, e i suoi punti di forza sono unici nel panorama degli smartphone moderni.

Prezzo: l’investimento sulla salute visiva

Il TCL 60 Ultra NXTPAPER si posiziona in una fascia di prezzo che lo rende una scelta interessante. Non è un flagship da mille e passa euro, ma non è nemmeno un telefono economico. Il suo prezzo di lancio lo colloca in una fascia che lo pone in diretta competizione con altri dispositivi di fascia medio-alta. Le fasce di prezzo e le varianti disponibili (sebbene io abbia testato la versione con 12 GB di RAM e 512 GB di storage, che è il top di gamma) possono variare in base al mercato. La domanda che mi sono posto è: il suo valore percepito giustifica il prezzo? La mia risposta è un convinto sì. Il display NXTPAPER da solo rappresenta un valore aggiunto che non ha eguali sul mercato. È un’innovazione che non si misura in gigahertz o megapixel, ma in termini di comfort visivo e longevità d’uso. Se si confronta il TCL 60 Ultra NXTPAPER con i suoi rivali diretti, si nota che offre un pacchetto unico. Mentre molti telefoni in questa fascia di prezzo si concentrano sulla pura potenza o sulla qualità della fotocamera, TCL ha deciso di puntare su un’esperienza d’uso che è al tempo stesso potente e sana per gli occhi. La disponibilità in Italia, attraverso canali come Amazon, lo rende facilmente accessibile a chiunque sia interessato a questa tecnologia. Lo si trova qui su Amazon in sconto.

Le mie conclusioni: il futuro è nella tecnologia che non si vede

Il TCL 60 Ultra NXTPAPER è come un’e-reader che non ti fa rinunciare alla vita Android. È grande ma elegante, potente ma mite per gli occhi, completo ma intelligente. L’ho portato in viaggio, in treno, persino in ufficio, e ogni volta mi ha ricordato che esiste un compromesso perfetto tra produttività e salute visiva. Ha difetti? Sì, niente wireless charging, la fotocamera non è top-tier e ogni tanto c’è qualche microlag. Ma quello che fa, lo fa benissimo. Per me, questo telefono è la prova che l’innovazione non deve per forza essere sinonimo di schermi sempre più luminosi o processori sempre più veloci. A volte, l’innovazione sta nel rendere la tecnologia meno invasiva nella nostra vita, più gentile con i nostri sensi. Lo consiglierei a chiunque passi molte ore a leggere, a studiare o a lavorare su documenti digitali, a chi vuole un dispositivo che non affatichi gli occhi e a chi cerca un’esperienza d’uso più rilassata e consapevole. Non è il telefono per il “power user” che cerca il massimo delle prestazioni per il gaming, né per l’appassionato di fotografia che vuole il miglior cameraphone sul mercato. È un telefono per chi capisce che la tecnologia più avanzata non è quella che fa più rumore, ma quella che si integra meglio nella nostra vita. È un investimento sulla nostra salute visiva, e questo, per me, non ha prezzo. Attualmente è disponibile sulla pagina ufficiale di Amazon Italia.