Lenovo potrebbe essere sul punto di rivoluzionare ancora una volta il mercato dei laptop. Ciò grazie ad un nuovo dispositivo dotato di display arrotolabile. Secondo recenti indiscrezioni del noto leaker Evan Blass, il prossimo prodotto della serie ThinkBook Plus potrebbe integrare suddetta innovativa tecnologi. Quest’ultima promette di ridefinire il concetto di multitasking e mobilità. Le immagini trapelate mostrano un laptop in cui il display si estende verticalmente. Dettaglio che offre agli utenti un’area di lavoro più ampia senza aumentare l’ingombro complessivo.

Lenovo: nuovi dettagli sul PC con schermo arrotolabile

Le specifiche tecniche del nuovo laptop non sono ancora state confermate. A tal proposito, Blass suggerisce che la risoluzione del display, una volta esteso, sarà di 2024 x 2368 pixel. La configurazione mostrata nei press render evidenzia un utilizzo intuitivo dello spazio. Si tratta di un approccio che potrebbe risultare particolarmente utile per professionisti che necessitano di gestire più attività allo stesso tempo. Infatti, sarà possibile lavorare su più finestre senza dover ricorrere a schermi esterni.

Lenovo ha già dimostrato di saper sperimentare con formati audaci. Dai laptop pieghevoli ThinkPad X1 Fold agli innovativi Yoga Book 9i con doppio schermo touchscreen. Ciò passando per il recente Auto Twist. Grazie a tali dispositivi il marchio si è affermato come un pioniere nell’industria tecnologica. La presentazione ufficiale del ThinkBook Plus con display arrotolabile potrebbe avvenire al CES 2025. Un evento che potrebbe rivelarsi ideale per svelare una simile innovazione per l’intero settore.

Se tali anticipazioni saranno confermate, Lenovo non solo rafforzerà la sua reputazione come leader nell’innovazione. Offrirà anche una soluzione pratica e futuristica per chi cerca maggiore versatilità e produttività nei dispositivi portatili. La curiosità ora si concentra su come tale tecnologia verrà accolta dal mercato. Inoltre, sarà interessante scoprire quale impatto avrà il dispositivo di Lenovo con display arrotolabile sull’intera industria dei laptop. Non resta che attendere e verificare le nuove prospettive in arrivo.