ASUS ROG Strix OLED XG32U: nuovi monitor da gaming dai colori eccezionali

La serie ASUS ROG Strix OLED XG32U introduce un nuovo standard tra i monitor da gioco. Per la prima volta al mondo, il pannello 4K WOLED viene abbinato al rivestimento TrueBlack Glossy, uno strato ottico antiriflesso che riduce la luce ambientale del 38% rispetto ai vecchi modelli lucidi. La resa visiva lascia senza fiato: i neri sono profondi, puri, impenetrabili, anche in ambienti luminosi. Non solo estetica, ma anche comfort: l’occhio resta rilassato anche dopo lunghe sessioni. Le immagini sono scolpite con precisione millimetrica grazie all’algoritmo ASUS Clear Pixel Edge, che elimina fastidiosi riverberi rosso-verdi su testo e contorni. Il tutto su un pannello WOLED da 32”, in grado di raggiungere una luminosità HDR fino a 1.000 cd/m² e un contrasto di 1.500.000:1.

Design intelligente, protezione assoluta con i nuovi ASUS

Due i modelli ASUS quelli lanciati: XG32UCWMG e XG32UCWG. Entrambi vantano risoluzione 4K a 3840×2160, copertura DCI-P3 al 99%, tempo di risposta di 0,03 ms e supporto G-Sync e FreeSync Premium Pro. L’Asus XG32UCWMG si distingue per un refresh rate di 240Hz in 4K e una modalità Full HD a 480Hz, ideale per gli eSport. L’altro, l’Asus XG32UCWG, offre 165Hz in 4K e 330Hz in Full HD. Con un semplice tocco, la modalità Dual consente di passare da una modalità all’altra. Fluidità e nitidezza sono garantite dalla combinazione di Extreme Low Motion Blur e OLED Anti-Flicker 2.0, capaci di mantenere la qualità anche con il variable-refresh-rate attivo. Chi cerca la precisione può persino ridimensionare la finestra di gioco a 24 o 27 pollici per avere sempre la giusta percezione.

Il supporto ultra-compatto, ridotto del 60% rispetto ai vecchi modelli ASUS da 32″, libera spazio prezioso sulla scrivania. L’OLED Care Pro agisce in modo invisibile: muove leggermente la matrice e gestisce la luminosità delle aree statiche, riducendo il rischio di burn-in. A completare il pacchetto, il sensore Neo Proximity, che spegne lo schermo se l’utente si allontana, per poi riaccenderlo al ritorno. Tutto è gestibile tramite il software DisplayWidget Center, che controlla modalità d’immagine, Auto KVM e aggiornamenti firmware. Disponibili da settembre 2025, i monitor ASUS XG32UCWMG e XG32UCWG prometteranno di avere il massimo.