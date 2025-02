Apple TV arriva su Android: film, serie e sport ovunque tu sia

Gli utenti Android possono finalmente scaricare l’app Apple TV direttamente da Google Play. Questo significa che anche loro potranno godere del vasto catalogo di film e serie Apple Original, oltre a seguire ogni partita della MLS Season Pass. L’app è stata completamente riprogettata per Android, promettendo un’interfaccia intuitiva e familiare, pronta a offrire agli utenti la migliore esperienza possibile. Ma non è tutto. Sarà infatti possibile abbonarsi sia ad Apple TV+ sia al servizio dedicato alla Major League Soccer. Le prime sette giornate su Apple TV+ potranno essere testate completamente GRATIS, una bella occasione per scoprire i contenuti più esclusivi non presenti magari su altre piattaforme. Con la funzione “Continua a guardare”, si potrà poi riprendere la visione di un film o una serie da qualsiasi dispositivo compatibile. Non è fantastico? Gli utenti Android possono anche creare una Watchlist sull’App Apple TV per non perdere nessuna delle nuove uscite. Se ci si trova senza una connessione Wi-Fi o rete dati, è possibile anche scaricare i contenuti e vederli offline, ovunque ci si trovi con tutta comodità .

Apple TV+ e la MLS Season Pass: tutto a portata di mano

Con l’arrivo su Android, Apple TV+ porta con sé una serie di titoli che hanno fatto il successo della piattaforma. Tra questi, serie come Scissione, Ted Lasso, The Morning Show e Shrinking. Senza dimenticare film Apple Original come Wolfs – Lupi solitari e The Instigators. La domanda sorge spontanea: chi riuscirà a non appassionarsi a questi successi acclamati? Ma la vera chicca è per gli appassionati di calcio: la MLS Season Pass è ora disponibile su Android, con la possibilità di seguire ogni partita della stagione 2025 senza interruzioni o oscuramenti. Non basta? Ci sarà anche il Sunday Night Soccer, la partita clou della settimana, trasmessa in prima serata. Con Apple TV, il mondo dello streaming sembra ora ancora più vicino a qualsiasi utente.