Dreame A3 AWD: presentato il robot tosaerba a IFA 2025

Dreame, in occasione di IFA 2025, ha deciso di mostrare al pubblico la sua nuova generazione di robot per la cura del prato. Nel dettaglio, l’azienda ha inaugurato la serie A3 AWD. L’obiettivo è offrire un vero assistente intelligente per il giardino, capace di muoversi autonomamente e affrontare scenari complessi senza intervento umano. Il centro della nuova serie è il sistema di navigazione OmniSense 3.0, che unisce un LiDAR 3D con portata fino a 70 metri e precisione al centimetro a una visione binoculare AI a 360 gradi. Grazie a tale combinazione, il robot riesce a destreggiarsi in passaggi stretti di appena un metro e a riconoscere più di 300 oggetti. La mappatura avviene in tempo reale e permette di gestire due aree distinte. Adattandosi a pendenze, ostacoli e situazioni impreviste.

Dreame A3 AWD: ecco le caratteristiche del nuovo dispositivo

Il sistema EdgeMaster 2.0 assicura bordi netti con uno scarto inferiore a 1,5 cm. Le lame estendibili e i due dischi flottanti coprono 40 cm di larghezza, lavorando in meno passaggi e adattandosi alle irregolarità del terreno senza danneggiare il tappeto erboso. L’altezza di taglio può essere regolata tramite app tra 3 e 10 cm, affrontando senza problemi erba alta fino a 20 cm.

Sul fronte mobilità, i motori hub 4WD consentono al robot di superare ostacoli fino a 5,5 cm e pendenze fino all’80%, circa 38,6 gradi. Le ruote omnidirezionali Mecanum e quelle fuoristrada permettono sterzate a raggio zero e una grande agilità su superfici irregolari. Mentre sospensioni dedicate e paraurti rinforzato proteggono il robot e l’ambiente circostante. Il dispositivo dimostra una certa attenzione anche per la sicurezza della fauna selvatica. A tal proposito, zone protette, modalità a bassa velocità e opzione “Non disturbare” proteggono piccoli animali e minimizzano le interferenze con la vita naturale del giardino.

La serie A3 AWD va oltre il semplice taglio: è anche un “guardiano” del giardino. Integra una videocamera frontale per monitorare l’area in tempo reale. Inoltre, presenta modalità di pattugliamento programmabile e riconoscimento AI per inviare notifiche in caso di movimenti sospetti. La connessione eSIM 4G e il GPS con integrazione a Google Maps, insieme alla compatibilità con AirTag, permettono di prevenire furti. In caso di sollevamento non autorizzato, il robot emette un allarme e invia un avviso al proprietario. La serie A3 AWD presentata da Dreame arriverà in Europa nella primavera del 2026, mentre i dettagli sui prezzi saranno comunicati più avanti.