Google Discover

Google sta lavorando a un importante aggiornamento per Google Discover, il feed di notizie integrato negli smartphone e tablet Android, che presto potrebbe diventare molto più utile per chi utilizza più lingue nella vita quotidiana. Una novità intercettata nella versione beta dell’app Google mostra infatti che sarà possibile selezionare manualmente più lingue per i contenuti del feed, superando l’attuale limite che consente di scegliere solo un’opzione principale.

Dal feed monolingua alla selezione personalizzata

Fino a oggi, gli utenti di Google Discover hanno potuto impostare una sola lingua principale per il proprio feed, lasciando che fosse Google a determinare automaticamente le altre lingue visualizzate in base alle abitudini di navigazione e alle ricerche effettuate sul web. Questo sistema, sebbene funzionale, non sempre garantiva un controllo preciso sui contenuti mostrati.

Con il nuovo aggiornamento in fase di test, Google sta introducendo una sezione dedicata chiamata “Discover feed languages” nelle impostazioni dell’app Google. Da qui sarà possibile aggiungere più lingue a piacere, scegliendo manualmente quelle di proprio interesse e rimuovendo in qualsiasi momento quelle indesiderate.

La novità apre quindi la strada a una personalizzazione avanzata: ad esempio, un utente che parla italiano e inglese potrà impostare entrambe le lingue per ricevere notizie da fonti locali e internazionali, senza dover dipendere dalle scelte automatiche dell’algoritmo.

Un’interfaccia aggiornata e più chiara

Gli screenshot emersi mostrano come Google abbia ridisegnato il selettore di lingua. Rispetto alla versione attuale, che permette unicamente di impostare la lingua principale, il nuovo menu appare più ricco e flessibile, con la possibilità di aggiungere un numero illimitato di lingue.

Gli utenti potranno così adattare il feed alle proprie esigenze, che si tratti di seguire notizie nella lingua madre, rimanere aggiornati sugli sviluppi internazionali o consultare contenuti in una lingua che si sta studiando. Una funzionalità pensata non solo per i poliglotti, ma anche per chi vive in contesti multiculturali o lavora in ambienti internazionali.

Ancora in fase di test

La possibilità di selezionare più lingue è stata scoperta all’interno della versione 16.33.64 beta dell’app Google. Al momento, la funzione non è disponibile per tutti: è stata abilitata solo tramite modifiche interne al software, il che significa che Google sta conducendo test limitati prima di un eventuale rilascio pubblico.

Non è ancora chiaro quando la novità arriverà a tutti gli utenti, ma il fatto che sia già presente nella beta suggerisce che il rollout possa avvenire nel giro di poche settimane. Come di consueto, l’aggiornamento sarà distribuito gradualmente attraverso il Google Play Store, e chi desidera provarlo in anticipo può iscriversi al programma beta dell’app Google.

Perché questa funzione è importante

La possibilità di scegliere più lingue in Google Discover rappresenta un passo avanti significativo in termini di flessibilità e inclusione. In un mondo sempre più connesso, molti utenti vivono tra più lingue: basti pensare agli studenti Erasmus, ai professionisti che lavorano all’estero o semplicemente a chi vuole seguire le notizie internazionali direttamente dal proprio feed.

Questa scelta aumenta anche la rilevanza dei contenuti: poter decidere in quali lingue ricevere notizie significa avere un feed più mirato, evitando di vedere articoli in lingue non comprese o, al contrario, di perdere informazioni utili perché filtrate automaticamente dall’algoritmo.