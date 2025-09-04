Primi dettagli su design e specifiche della serie OPPO F31

OPPO è pronta a rinnovare la sua gamma di fascia media. E questo grazie all’introduzione della nuova serie F31, che debutterà inizialmente in India. I modelli previsti sono OPPO F31, F31 Pro e F31 Pro+. Ciascuno con caratteristiche tecniche differenti e un design riconoscibile. Le prime informazioni sono emerse online. Grazie a un leak condiviso dal noto informatore Abhishek sulla piattaforma X. Da quanto trapelato, il modello base sarà equipaggiato con un MediaTek Dimensity 6300. Mentre il design includerà un modulo fotografico a pillola, posizionato verticalmente sul retro.

La nuova serie OPPO F31 ha un design curato e le colorazioni sono per ogni gusto

Il F31 Pro, invece, monterà un Dimensity 7300. Con un modulo posteriore simile ma più tondeggiante. A chiudere la gamma sarà il F31 Pro+. Questo sarà dotato di un display piatto, fotocamera circolare e chipset Snapdragon 7 Gen 3. Supportato da 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Tutti i modelli condivideranno una batteria da 7000 mAh. Superiore persino a quella della precedente serie F29. La ricarica rapida raggiungerà 80W per F31 e F31 Pro. Mentre il Pro+ potrebbe superare questo valore. Anche se non è ancora chiaro di quanto.

Anche dal punto di vista estetico, la nuova serie OPPO F31 promette di distinguersi. Le prime immagini render mostrano linee moderne e moduli fotografici ben integrati nella scocca. Le colorazioni disponibili saranno diverse per ogni modello, a partire dal F31 standard, proposto in Red, Purple e Blue. Il F31 Pro sarà invece disponibile solo in Gold e Black, mentre il F31 Pro+ sarà lanciato in White, Pink e Blue.

Il lancio ufficiale della serie è atteso per settembre. Ma al momento OPPO non ha ancora confermato nulla. Come spesso accade, si tratta di informazioni non ufficiali che potrebbero variare al momento della presentazione. Tuttavia, la coerenza dei dettagli trapelati lascia intendere che il debutto sia imminente. Non resta che attendere le comunicazioni ufficiali dell’azienda cinese per scoprire se queste anticipazioni saranno confermate o smentite.