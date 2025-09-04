Roborock a IFA 2025, dai robot tosaerba alle soluzioni per case smart

Roborock sceglie IFA 2025 per segnare una svolta nella storia del brand con il debutto ufficiale nel mondo degli elettrodomestici da esterno.

Le linee RockMow e RockNeo introducono tre modelli di robot tosaerba – RockMow Z1, RockMow S1 e RockNeo Q1 – progettati per portare l’efficienza della robotica domestica anche nella cura del prato. Dotati di tecnologia AI per l’evitamento degli ostacoli, trazione integrale con motori indipendenti e capacità di affrontare pendenze fino all’80%.

Pulizia profonda e soluzioni wireless

Sul fronte indoor, grande attenzione per il Roborock Qrevo Curv 2 Pro, un robot aspirapolvere in grado di raggiungere fino a 25.000 Pa di potenza di aspirazione grazie al sistema HyperForce. Il design ultrasottile e il sistema RetractSense consentono al dispositivo di muoversi con agilità sotto i mobili e di garantire una mappatura precisa degli ambienti. Roborock amplia anche la gamma di prodotti per interni con il F25 Ultra, aspirapolvere-aspiraliquidi che sfrutta la tecnologia VaporFlow per igienizzare i pavimenti con getti di vapore a 150°C. Non mancano le novità nella linea senza fili, con i nuovi H60 e H60 Hub, pensati per semplificare la gestione della polvere e migliorare la pulizia negli spazi difficili da raggiungere.

Innovazione e visione verso il futuro di Roborock

Accanto a tutte queste novità smart per interni ed esterni, a Berlino è stata presentata anche la lavasciuga Zeo X, pensata per unire estetica e cura dei tessuti, e il concept 4-in-1 Homewide Cleaning Combo. Quest’ultimo integra in un unico sistema lavatrice, asciugatrice e robot aspirapolvere. Aggiornamenti importanti arrivano anche per il Saros Z70, che introduce funzioni AI di riconoscimento personalizzato e modalità di programmazione avanzata.

Con le ultime novità, dunque, Roborock non solo rafforza il suo posizionamento nel settore della robotica domestica, ma estende la propria visione anche agli spazi esterni delineando un futuro in cui la pulizia e la cura della casa – dentro e fuori – diventano sempre più intelligenti, automatizzate, complete e perfettamente integrate.