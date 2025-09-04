Amazon e Cortilia: spesa a domicilio in nuove città italiane

Da oggi i clienti Amazon residenti a Torino, Bologna, Genova, Reggio Emilia, Modena e aree limitrofe possono accedere ad un nuovo servizio di consegna della spesa direttamente su amazon.it/cortilia. Grazie alla collaborazione tra Amazon e Cortilia, è possibile scegliere tra oltre 4.000 prodotti di alta qualità, che spaziano dai freschi di giornata ai prodotti da dispensa, dai vini pregiati agli articoli per la casa e la cura personale, inclusi anche prodotti per animali.

Questo nuovo servizio si affianca a quello già attivo a Milano, Monza e oltre 80 comuni limitrofi, con l’obiettivo di estendersi progressivamente in altre città italiane. L’integrazione tra Amazon e Cortilia consente di unire rapidità di consegna, attenzione alla qualità e prezzi competitivi, rendendo l’esperienza di acquisto semplice e completa.

Come funziona il servizio a domicilio di Cortilia tramite Amazon

I clienti possono ricevere la spesa in un giorno, ordinando entro le 23:00 del giorno precedente, e scegliere finestre di consegna di due o sei ore a seconda della propria zona. Per ordini superiori a 109€ la consegna è gratuita nelle finestre di due ore, mentre per ordini tra 39€ e 89€ è previsto un piccolo costo aggiuntivo. Gli utenti Prime possono approfittare di una consegna in finestre di due ore senza costi aggiuntivi per ordini superiori a 90€. Inoltre, è possibile programmare ordini settimanali ricorrenti partendo da un carrello precompilato o pianificare le consegne fino a tre giorni prima. Il servizio è attivo sette giorni su sette per Torino, Bologna, Reggio Emilia, Modena e aree limitrofe, e dal lunedì al sabato per Genova.

Questo lancio si integra con i servizi già disponibili su Amazon, come Amazon Fresh, che offre prodotti alimentari e di uso quotidiano in consegna nello stesso giorno in città selezionate. Con l’inclusione di Cortilia, Amazon amplia ulteriormente la possibilità di portare a casa prodotti freschi e di alta qualità, combinando praticità e scelta per soddisfare ogni esigenza dei clienti sul suolo italiano.