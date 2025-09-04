OpenAI lavora ad un aggiornamento per Codex

OpenAI ha deciso di rivoluzionare il modo in cui gli sviluppatori interagiscono con il codice. Ciò grazie ad un aggiornamento del suo assistente di coding, Codex. Quest’ultimo non è più soltanto uno strumento a cui rivolgersi, ma diventa un collaboratore intelligente. Il quale è capace di inserirsi in ogni fase del flusso di lavoro di chi programma. Al centro di tale evoluzione c’è il nuovo modello linguistico GPT-5, pensato per offrire una comprensione più profonda e una generazione di codice più precisa e contestualizzata. La novità più interessante per gli utenti è che non serve alcuna configurazione complessa. Le nuove funzionalità saranno accessibili direttamente tramite il piano ChatGPT già in uso, rendendo l’aggiornamento immediato e senza frizioni.

OpenAI propone un nuovo aggiornamento per il suo Codex

Ciò che cambia radicalmente è il modo in cui l’assistente si integra nella routine degli sviluppatori. Grazie a una nuova estensione per gli ambienti di sviluppo integrati, Codex può intervenire mentre il codice viene scritto. Suggerendo correzioni, ottimizzazioni e alternative con una naturalezza che mira a ridurre le interruzioni nel processo creativo. La sua portata non si limita all’IDE: Codex è ora in grado di lavorare direttamente nel terminale, sul cloud e persino su piattaforme collaborative come GitHub, dove accompagna gli sviluppatori durante le revisioni del codice. Suggerendo modifiche e affinamenti in tempo reale. La rinnovata interfaccia a riga di comando rende l’interazione più diretta e potente, completando un quadro in cui l’intelligenza artificiale non è più accessoria, ma protagonista attiva della scrittura del software.

Un altro punto di forza della nuova architettura riguarda la flessibilità. Spostare un progetto tra computer locale e cloud diventa semplice. Che ci si trovi davanti a un monitor in ufficio, collegati a un server remoto o a uno smartphone in mobilità, Codex resta un punto di riferimento costante, connesso al proprio account ChatGPT e pronto a intervenire in ogni momento.

Per facilitare l’ingresso in tale nuova dimensione, OpenAI ha lanciato anche un hub per sviluppatori rinnovato. Qui gli utenti possono trovare risorse, strumenti e guide pensate per sfruttare al massimo le potenzialità del modello, esplorando le opportunità di una collaborazione con l’intelligenza artificiale.