Arriverà nell’autunno di quest’anno e si preannuncia già tra gli aggiornamenti più attesi dagli utenti. iOS 26 introdurrà tantissime novità interessanti e tra queste il passaggio a GPT-5, il nuovo modello più veloce e intelligente rilasciato da OpenAI proprio in questi ultimi giorni.

L’aggiornamento di casa Cupertino punterà al miglioramento di Apple Intelligence, che potrà trarre beneficio dall’efficienza della novità di OpenAI, ma non solo. Design e funzionalità saranno rinnovate per offrire un’esperienza utente ancora più interessante. Scopriamo, dunque, quali saranno le novità introdotte da Apple e in che modo GPT-5 influenzerà l’utilizzo dei dispositivi coinvolti.

Apple annuncia l’arrivo di iOS 26: ecco tutte le novità previste

Innanzitutto, i dispositivi compatibili con il nuovo aggiornamento, la cui data di arrivo non è stata ancora annunciata, sono numerosi, dal più recente iPhone 16 ad iPhone SE di 2° generazione. Gli utenti in possesso di uno dei melafonini elencati dalla stessa Apple sulla pagina ufficiale potranno installare l’aggiornamento non appena disponibile per poter ottenere un design rinnovato con Liquid Glass, che permetterà di: personalizzare la schermata di blocco tramite l’adattamento automatico del formato dell’ora alle foto scelte come sfondo, ottenere un design totalmente rinnovato per ogni app, rendere l’esperienza di utilizzo più fluida e dinamica.

iOS 26 permetterà di sfruttare nuove funzioni che coinvolgono l’app Messaggi, che potrà essere personalizzata tramite la modifica dello sfondo e l’utilizzo di sondaggi; e migliorerà la comunicazione consentendo agli utenti di usufruire della traduzione in tempo reale su Messaggi, FaceTime e Telefono. Le tre app appena elencate, inoltre, accoglieranno un’importante novità che permetterà di filtrare le chiamate indesiderate o i numeri sconosciuti o eliminare le distrazioni.

Come già anticipato iOS 26 favorirà anche il passaggio a GPT-5 migliorando così le funzioni proposte da Apple Intelligence, che sarà in grado di eseguire numero azioni, tra cui personalizzare i Comandi Rapidi e consentire la ricerca sul web tramite immagini e app.