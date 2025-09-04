Microsoft ritira l’estensione Editor: da ottobre 2025 tutto sarà integrato in Edge

Dal 31 ottobre 2025 l’estensione Microsoft Editor per Chrome ed Edge andrà in pensione. Lanciato nell’aprile 2020 come concorrente diretto di Grammarly, l’add-on forniva correzioni ortografiche, suggerimenti grammaticali e consigli di stile direttamente all’interno del browser. Un progetto che aveva raccolto buone recensioni per semplicità ed efficacia, ma che non avrà più un futuro come componente separato.

La decisione nasce dal fatto che le principali funzionalità di Editor sono ormai parte integrante di Microsoft Edge. Il correttore è stato infatti incorporato nativamente nel browser, potenziato da strumenti basati su intelligenza artificialeper fornire suggerimenti più accurati e contestuali. Secondo l’azienda, questa scelta offre agli utenti un’esperienza più fluida, senza la necessità di installare software aggiuntivi.

Cosa cambia per gli utenti e per le aziende

Chi utilizza ancora l’estensione potrà continuare a farlo fino alla data di dismissione. Dopo il ritiro, la scrittura assistita passerà automaticamente al sistema integrato in Edge, senza richiedere azioni manuali.

Per gli amministratori IT non sono previsti interventi obbligatori. Microsoft consiglia comunque di informare i dipendenti e gli utenti della modifica, così da accompagnare la transizione. Dalle impostazioni del browser resterà possibile attivare o disattivare i controlli automatici in base alle preferenze personali.

Il messaggio ufficiale è stato pubblicato anche nel Microsoft 365 Admin Center (ID MC1144651), così da raggiungere in modo diretto le organizzazioni che gestiscono ambienti aziendali.

Una strategia più ampia di integrazione

Il ritiro di Editor arriva a poche settimane dall’annuncio della fine di Microsoft Lens, l’app per la scansione dei documenti. In entrambi i casi, l’azienda ha scelto di integrare funzioni popolari all’interno di servizi più ampi, puntando a ridurre la frammentazione della propria offerta.

Con questa mossa Microsoft mira a rafforzare Edge come piattaforma centrale, rendendolo un browser sempre più completo. L’azienda assicura che le capacità integrate saranno non solo equivalenti a quelle dell’estensione, ma arricchite da un livello superiore di intelligenza, grazie a correzioni più precise e suggerimenti di stile migliorati.