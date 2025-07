WhatsApp

WhatsApp sta testando una nuova funzione per la scansione dei documenti, disponibile nell’ultima versione beta dell’app per Android. L’obiettivo è rendere più semplice l’acquisizione e l’invio di documenti direttamente dall’interfaccia della chat, senza dover ricorrere a fotocamere esterne o app di terze parti.

Un tasto dedicato per la scansione

Nella versione 2.24.14.3 di WhatsApp beta per Android, compare un nuovo pulsante di scansione all’interno della schermata di caricamento dei documenti. Una volta selezionato, il tasto consente di accedere direttamente alla fotocamera in modalità scanner, facilitando l’acquisizione di testi stampati, contratti, ricevute e altri documenti da condividere nella conversazione.

L’interfaccia della nuova funzione si presenta con un layout essenziale, progettato per concentrarsi esclusivamente sull’acquisizione del documento. Gli utenti possono catturare l’immagine, regolarne i margini e applicare filtri per migliorare la leggibilità prima dell’invio. Questo approccio mira a sostituire l’attuale metodo di invio di foto dalla galleria o dalla fotocamera, spesso meno preciso e più dispersivo.

Grazie a questa novità, WhatsApp si allinea ad altre app di messaggistica e produttività che già offrono scanner documentali integrati. L’utente potrà inviare una scansione chiara e leggibile con pochi tocchi, migliorando la qualità dei documenti condivisi per esigenze personali, lavorative o amministrative. La funzione sarà utile in particolare per chi utilizza WhatsApp anche in ambito professionale.

Attualmente la funzione è disponibile solo per un numero limitato di tester, all’interno del programma beta ufficiale di WhatsApp. Non è ancora chiaro se verrà estesa a breve a tutti gli utenti o se resterà in fase sperimentale ancora per qualche tempo. Come avviene spesso con le novità testate in beta, la distribuzione sarà graduale e legata a modifiche lato server.

L’introduzione della scansione documenti integrata conferma la volontà di WhatsApp di evolversi da semplice app di messaggistica a piattaforma di comunicazione completa. Dopo l’arrivo dei canali, delle chat vocali e delle funzionalità per aziende, ora anche la gestione dei documenti si arricchisce di strumenti più funzionali e precisi.