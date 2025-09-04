Amazon lancia Lens Live: lo shopping diventa in tempo reale

Amazon ha presentato Lens Live, una nuova funzione che porta lo shopping a un livello completamente diverso. Almeno durante il primo periodo potranno utilizzarlo solamente gli utenti negli Stati Uniti tramite l’applicazione destinata agli iPhone. La funzione sarà quella di consentire l’acquisto di prodotti solo inquadrandoli con la fotocamera.

Sarà proprio l’intelligenza artificiale a fare un’analisi del dispositivo o dell’oggetto inquadrato proponendo poi una serie di articoli simili proprio su Amazon. In questo modo gli utenti potranno acquistarli direttamente aggiungendoli nel carrello o magari mettendoli nella lista dei desideri per poi comprarli in un secondo momento.

L’obiettivo è rendere la fase di scoperta più naturale e immediata, trasformando l’ambiente reale in un vero catalogo interattivo di Amazon.

L’integrazione con Rufus e il confronto con Google

Lens Live non si limita al riconoscimento visivo. La funzione è integrata con Rufus, l’assistente AI di Amazon, che riassume le descrizioni dei prodotti e risponde a domande specifiche per agevolare la scelta d’acquisto.

Google ha già mostrato un approccio simile con Gemini Live, ma Amazon ha reso la sua versione ancora più orientata al commercio. Nell’interfaccia spicca infatti un pulsante “compra”, che mantiene lo shopping al centro dell’esperienza. L’idea è creare un flusso continuo, senza passaggi intermedi: basta muoversi in una stanza con la fotocamera attiva per ricevere suggerimenti su mobili, accessori o altri articoli, tutti connessi al vastissimo catalogo del sito.

Un debutto graduale e ancora limitato

Il funzionamento si basa su un sistema di rilevamento capace di confrontare gli oggetti inquadrati con un database che comprende miliardi di prodotti. I risultati mostrano varianti di prezzo, colore o formato, offrendo all’utente un ventaglio immediato di possibilità.

Amazon ha confermato che Lens Live sarà distribuito gradualmente a un numero sempre maggiore di utenti iOS nelle prossime settimane. Non ci sono ancora dettagli ufficiali sul rilascio internazionale né sulla disponibilità per Android, ma il debutto globale sembra soltanto una questione di tempo.