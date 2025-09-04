Lyca Mobile lancia Port-in 599: 180GB e minuti illimitati a 5,99€

Lyca Mobile rilancia la sua strategia aggressiva sul mercato italiano con Port-in 599. Ovvero piano pensato per attrarre nuovi clienti attraverso la portabilità del numero. L’offerta mette a disposizione 180GB di traffico dati ogni 30 giorni, minuti illimitati verso tutti e 200 SMS, al costo di 5,99€ al mese. Un pacchetto che, per rapporto tra prezzo e quantità di servizi inclusi, si colloca tra i più competitivi attualmente disponibili nel mercato della telefonia mobile low-cost.

Lyca Mobile: attivazione, vincoli e condizioni da conoscere

L’offerta non si limita al territorio nazionale. Lyca Mobile garantisce infatti la possibilità di utilizzare fino a 8GB di dati in roaming all’interno dell’Unione Europea, in linea con la normativa comunitaria. Per i clienti che viaggiano, questo rappresenta un ulteriore vantaggio. Anche se il traffico disponibile all’estero è molto inferiore rispetto a quello previsto in Italia.

L’attivazione di Port-in 599 avviene subito dopo l’approvazione della registrazione e viene confermata tramite SMS. Nel frattempo, ai clienti viene assegnato un numero Lyca Mobile temporaneo, valido fino al completamento della portabilità. In caso di rifiuto del trasferimento da parte dell’operatore di origine, la procedura può essere ripetuta entro 30 giorni.

Il piano si rinnova automaticamente ogni mese, a condizione che ci sia credito sufficiente sulla SIM. Se al momento del rinnovo risulta essere insufficiente, il cliente ha 90 giorni per ricaricare e mantenere attiva l’offerta. Oltre tale periodo, la promozione viene disattivata. Lyca Mobile specifica poi che il piano è destinato esclusivamente a un uso personale e non commerciale, ed è soggetto a politiche di utilizzo corretto in roaming (Fair Use Policy). L’operatore si riserva il diritto di modificare o interrompere l’offerta con preavviso. Da segnalare anche il supporto al servizio VoLTE. Quest’ultimo consente di effettuare chiamate vocali su rete 4G, ma solo con dispositivi compatibili.

Insomma, con un prezzo di ingresso contenuto e una dotazione dati elevata, Port-in 599 si propone come una delle tariffe più interessanti per chi desidera cambiare operatore senza rinunciare a quantità generose di traffico internet.