Dreame presenta quattro nuovi robot lavapavimenti a IFA 2025

Dreame ha scelto la cornice di IFA 2025 per presentare la sua nuova linea di soluzioni per la pulizia domestica. L’azienda ha introdotto quattro dispositivi all’avanguardia pensati per semplificare le operazioni quotidiane e garantire standard igienici elevati. Al centro dell’attenzione c’è la nuova serie Aqua, che comprende i modelli Aqua10 Ultra Roller Complete e Aqua10 Ultra Track Complete. Entrambi caratterizzati dall’innovativa tecnologia Fresh Water, studiata per mantenere i pavimenti perfettamente puliti e privi di batteri. L’Aqua10 Ultra Roller Complete si distingue per il suo AquaRoll Roller Mop. Si tratta di un rullo che ruota a 100 giri al minuto e dispone di dodici ugelli spray che erogano acqua fresca in modo calibrato. Evitando la ricontaminazione grazie a un sistema di separazione dello sporco. Il FluffRoll, invece, agisce a velocità elevata, raggiungendo anche le fughe più difficili e rimuovendo macchie ostinate grazie alle fibre morbide e flessibili. Il dispositivo integra inoltre AutoSeal Roller Guard, una barriera che si chiude automaticamente quando si avvicina ai tappeti, proteggendoli dall’umidità. Mentre il ThermoHub garantisce l’autopulizia del rullo con acqua calda a 100°C, eliminando sporco, grasso e batteri.

Dreame presenta i suoi nuovi dispositivi per la pulizia

L’Aqua10 Ultra Track Complete sfrutta TrackSync, un sistema avanzato che mantiene umido il mocio con acqua calda a 45°C, garantendo pavimenti igienizzati in ogni passaggio. Entrambi i modelli condividono caratteristiche evolute come il sistema ProLeap, che permette di superare soglie fino a 8 cm senza ostacoli. Mentre la navigazione VersaLift consente al robot di scivolare sotto mobili bassi. L’intelligenza artificiale AstroVision, supportata da Nvidia, rileva oltre 240 ostacoli in 3D con precisione millimetrica. L’aspirazione fino a 30.000 Pa, invece, assicura la rimozione di polvere, peli e detriti. Completano il quadro le spazzole HyperStream DuoBrush che prevengono grovigli, il telaio Triple-Wheel AgiLift che si adatta a diverse superfici. E Pet Care 4.0, per gestire zone dedicate agli animali con controllo remoto e monitoraggio in tempo reale.

La gamma si amplia con Matrix10 Ultra, un dispositivo versatile che integra il Multi-Mop Switching Dock per cambiare tra tre tipi di mop in base alla stanza. Dispone, inoltre, di un vano a tre soluzioni per detergenti specifici e odori, spazzole HyperStream Detangling DuoBrush e il collaudato sistema ProLeap con aspirazione potente. Mantenendo prestazioni silenziose certificate TÜV.

Infine, il Cyber10 Ultra rappresenta il top di gamma con braccio bionico Hyper-Flex Arm, capace di sollevare oggetti fino a 500 grammi e spostare ostacoli per una pulizia completa. Grazie all’AI e al sistema TriSight, rileva oltre 240 ostacoli, monitora animali e persone e si integra con altri dispositivi smart tramite Matter. Il braccio, le telecamere 360° e i sensori laser permettono di raggiungere ogni angolo, mentre ThermoHub e PowerDock 4.0 semplificano la manutenzione.

I prodotti di Dreame saranno disponibili in momenti diversi. L’Aqua10 Ultra Roller Complete e Track Complete dall’8 settembre 2025. Matrix10 Ultra dal 24 settembre, e Cyber10 Ultra a inizio 2026. I prezzi partono da 1.499 euro per la serie Aqua, con promozioni di lancio fino a 200 euro di sconto. Mentre Matrix10 Ultra sarà proposto a 1.599 euro. Il prezzo di Cyber10 Ultra, infine, non è ancora stato comunicato.