Lyca Mobile lancia l’offerta 5G da 250GB a 11,99€

Lyca Mobile amplia il proprio catalogo di offerte con un piano che punta tutto sulla convenienza. Si chiama Lyca 5G 250 e include 250GB di traffico dati per 11,99€ ogni 30 giorni. Il pacchetto comprende anche minuti e SMS illimitati, oltre a 15,5GB dedicati al roaming in Unione Europea. Un prezzo competitivo che si rivolge a chi cerca grandi quantità di dati senza rinunciare alla possibilità di comunicare liberamente.

Lyca Mobile: attivazione semplice per nuovi e vecchi clienti

Per sfruttare al massimo la velocità 5G è necessario avere un dispositivo compatibile e trovarsi sotto copertura della rete a cui Lyca Mobile si appoggia. La SIM supporta anche il servizio VoLTE, che consente di effettuare chiamate su rete 4G con una qualità più stabile e una connessione rapida. L’offerta è pensata per un utilizzo personale e non commerciale, con le consuete regole di corretto impiego previste dal gestore.

La nuova proposta è disponibile sia per chi attiva un nuovo numero, sia per chi è già cliente Lyca Mobile. I nuovi utenti possono acquistare la SIM direttamente online, scegliendo la consegna a domicilio, mentre i clienti attuali possono attivare il piano inviando un SMS al 3535 o recandosi in un punto vendita autorizzato. L’operazione è rapida e non prevede costi nascosti. Lyca Mobile sottolinea che la promo ha lo stesso prezzo fisso per tutta la durata del contratto, senza aumenti nel tempo. Si tratta di un approccio simile a quello adottato da altri operatori virtuali, volto a fidelizzare l’utenza con trasparenza e semplicità. La copertura, basata su rete nazionale, garantisce stabilità di navigazione e compatibilità con la tecnologia 5G, sempre più diffusa sul territorio italiano.

Con Lyca 5G 250, l’operatore virtuale conferma così la sua intenzione di giocare un ruolo di primo piano nel mercato low cost. La combinazione di tanti Giga, minuti e SMS illimitati e roaming incluso rendono l’offerta adatta a undi a molteplicità studenti, professionisti e a chiunque utilizzi lo smartphone come principale strumento di connessione e comunicazione.