Samsung IFA 2025: la casa del futuro è adesso ed è dotata di AI

A IFA 2025, Samsung ha presentato AI Home, la sua visione di un’abitazione completamente smart e tecnologica. L’innovazione non è ormai più un mero concetto futuristico, è già presente nella vita quotidiana, ma l’idea di Samsung è quella di ampliarla, migliorarla. L’AI nel concetto “AI Home: Future Living, Now” adatta illuminazione, temperatura e tende alle condizioni meteo, mentre i comandi vocali e smartphone rendono tutto intuitivo. La ricerca evidenzia che il 66% dei consumatori immagina una casa con AI, dove le attività quotidiane diventano semplici e automatiche. Controlli sul benessere, gestione del sonno e pianificazione nutrizionale si integrano così in modo naturale, valorizzando ogni esperienza domestica. Sembra alquanto filmesco vero? A quanto pare non lo è, non più almeno.

Tecnologia che semplifica la vita

Gli elettrodomestici Bespoke AI di Samsung spingono l’AI oltre la cucina. Il robot aspirapolvere Jet Bot Steam Ultra rileva anche i liquidi trasparenti, mentre la lavatrice AI Wash+ supera del 65% la soglia minima della classe energetica A. La lavastoviglie Bespoke AI misura poi la torbidità dell’acqua e sceglie automaticamente il ciclo ottimale, accelerando l’asciugatura grazie allo sportello che si apre da solo. Il piano cottura a induzione con aspirazione integrata ottimizza lo spazio e semplifica la cucina. L’efficienza energetica diventa concreta: SmartThings Energy può ridurre fino al 70% i consumi della lavatrice. Preoccupazione per la privacy? Samsung Knox Vault e Knox Matrix proteggono dati e dispositivi connessi, garantendo sicurezza costante.

Intrattenimento e mobilità AI targata Samsung

Passiamo al concetto di Vision AI Companion presentato da Samsung per offrire interazioni naturali e risposte quasi umane, creando una specie di amico digitale, anche quando si parla di intrattenimento. Qui grazie al display come il Micro RGB da 115” e il TV touchscreen portatile The Movingstyle, l’esperienza domestica diventa immersiva e flessibile. L’audio poi potente e portatile di Samsung Sound Tower accompagna le giornate con luci ed effetti personalizzabili. Nel mondo del mobile, come se non bastassero tutte queste novità, la gamma Samsung Galaxy AI si espande dalla serie S24 a oltre 400 milioni di dispositivi entro fine anno, offrendo funzioni multimodali e fluidità d’uso senza precedenti. Samsung dimostra come l’AI possa integrare tecnologia e vita reale, rendendo la casa un luogo più sicuro, efficiente e ricco di emozioni.