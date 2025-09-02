Lyca Mobile lancia l’offerta Port-in 5,99€: 180GB e minuti illimitati

Lyca Mobile propone una nuova offerta pensata per attrarre i clienti appartenenti ad altri operatori. La promo in questione si chiama Port-in 599 e mette a disposizione 180GB di traffico dati al prezzo di 5,99€ ogni 30 giorni. L’iniziativa è valida solo per chi porta il proprio numero in LycaMobile, un settore di mercato molto competitivo in cui l’azienda vuole rafforzare la propria presenza.

Lyca Mobile: attivazione immediata e servizi inclusi

Il pacchetto non include solo dati. I clienti infatti potranno usufruire di minuti illimitati e 200 SMS, con un bundle roaming dedicato di 8GB utilizzabili in tutti i Paesi dell’Unione Europea. L’offerta si rinnova automaticamente alla scadenza, purché sia presente credito sufficiente sulla SIM, e resta attiva anche in caso di mancato rinnovo per un periodo di 90 giorni, tempo utile per regolarizzare il saldo. Essa si attiva subito dopo la conferma della registrazione, mentre la portabilità può richiedere più tempo. In caso di rifiuto della richiesta, l’ utente potrà ripresentarla, nel frattempo, il piano rimarrà disponibile sul numero Lyca Mobile temporaneo per 30 giorni.

Dal punto di vista tecnologico, la SIM è abilitata al servizio VoLTE (Voice over LTE), disponibile su tutti i dispositivi 4G compatibili con la rete Lyca. L’azienda precisa che l’offerta è destinata esclusivamente a un utilizzo privato e non commerciale, e che si applica la Fair Use Policy in roaming. Pagamenti e rinnovi possono essere effettuati solo tramite carta di credito o debito valida.

Insomma, con Port-in 5,99€, Lyca Mobile conferma la propria strategia di prezzi aggressivi e pacchetti generosi, mirando a conquistare un pubblico che cerca grandi quantità di traffico dati senza rinunciare alla semplicità di utilizzo. L’attenzione alla portabilità evidenzia la volontà di sottrarre clienti ai concorrenti, con un’offerta che si posiziona tra le più convenienti del mercato italiano. In ogni caso, se siete interessati ad altre soluzioni vantaggiose proposte da Lyca,vi consigliamo di consultare il suo sito web ufficiale. Qui troverete moltissime altre proposte pronte a soddisfare qualsiasi esigenza di telefonia mobile.