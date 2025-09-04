1Mobile Speed 5G 200 Limited Edition: la nuova promozione per chi cambia operatore

La corsa alle offerte mobili in Italia non si ferma, e 1Mobile prova a conquistare nuovi clienti con una proposta pensata per chi cerca tanti giga a basso costo. La promozione si chiama Speed 5G 200 Limited Edition ed è valida fino al 30 settembre 2025. Il pacchetto comprende 200GB di traffico internet in 5G, minuti illimitati verso i numeri nazionali e 50 SMS. Il prezzo è particolarmente aggressivo. Parliamo infatti di 5€ per il primo mese e 7,99€ dal secondo. L’attivazione è gratuita per chi sceglie di mantenere il proprio numero portandolo da un altro operatore, mentre chi attiva una nuova SIM paga 5€ in un’unica soluzione.

Insomma, con questa mossa, 1Mobile punta a farsi spazio tra i principali operatori low-cost, offrendo una soluzione competitiva a chi vuole approfittare della rete 5G senza spendere cifre elevate.

1Mobile: navigazione 5G su rete Vodafone e regole di utilizzo

Tale servizio si appoggia all’infrastruttura di Vodafone, garantendo una copertura estesa e una navigazione veloce, a patto che siano rispettati i requisiti per la connessione 5G. In caso contrario, si naviga comunque in 4G. I 200GB inclusi possono essere utilizzati sia in Italia che nei Paesi dell’Unione Europea, nel rispetto della regolamentazione comunitaria sul roaming.

Ci sono però alcune condizioni da tenere a mente. I giga non consumati non si accumulano per il mese successivo. Una volta raggiunto il limite, la connessione viene bloccata. L’utente può riattivarla con l’opzione “Restart” o acquistando pacchetti extra. In più, per chi attiva la SIM con portabilità, il passaggio deve avvenire entro 30 giorni, altrimenti i bonus iniziali vengono addebitati. Sul fronte voce, i minuti illimitati sono soggetti a un utilizzo lecito e personale, come previsto dalle condizioni generali. In caso di credito insufficiente al rinnovo, l’offerta si sospende, ma può essere riattivata con una ricarica adeguata.

La gestione della promozione è estremamente semplice. Gli utenti possono controllare consumi, rinnovi e credito residuo dall’app 1Mobile o dall’area personale sul sito ufficiale. Con Speed 5G 200 Limited Edition, 1Mobile propone dunque un’offerta concreta per chi vuole testare le potenzialità del 5G senza vincoli contrattuali e con un prezzo tra i più bassi del mercato italiano.