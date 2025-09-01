Vodafone lancia l’offerta mobile BOMBA a 6,99 euro al mese

Vodafone amplia il numero delle sue offerte telefoniche low cost con una proposta pensata per chi arriva da Iliad, Poste Mobile o da altri operatori selezionati. La promo in questione prevede un pacchetto completo con 100GB in 5G, minuti illimitati e 200 SMS al prezzo di 6,99€ al mese. L’attivazione è gratuita se effettuata online e la spedizione della SIM, fisica o virtuale, non comporta alcun costo extra.

Uno degli aspetti interessanti riguarda la continuità del servizio. Infatti in caso di credito esaurito, gli utenti potranno continuare a navigare e chiamare per un massimo di 48 ore, senza interruzioni. Un vantaggio che riduce il rischio di rimanere improvvisamente senza connessione in situazioni importanti.

Vodafone: eSIM, portabilità e servizi inclusi nell’offerta

La nuova offerta Vodafone garantisce diversi servizi aggiuntivi senza dover pagare nulla in più. Tra questi vi è la segreteria telefonica e il servizio di recall, che permette di sapere quando un numero precedentemente non raggiungibile torna disponibile. Tale soluzione non si rivolge solo ai giovani e ai clienti digitali, ma anche a chi utilizza il telefono per lavoro e ha bisogno di strumenti affidabili.

Per quanto riguarda la SIM, come detto, si potrà scegliere tra la versione fisica o quella digitale (eSIM), soluzione sempre più diffusa tra i dispositivi di ultima generazione. Il processo di attivazione è rapido e sicuro. È possibile completarlo tramite corriere, SPID o con un sistema guidato di registrazione video. La portabilità del numero avviene in 3-7 giorni lavorativi, mentre l’eventuale trasferimento del credito residuo richiede fino a 8 giorni.

A sostegno dell’offerta c’è la solidità della linea Vodafone. Secondo Ookla, essa risulta essere la rete 5G più veloce d’Italia nel periodo gennaio-giugno 2025. I dati di Opensignal confermano la leadership in otto categorie su sedici, mentre i test di nPerf certificano prestazioni superiori nel download, upload, navigazione web e latenza. Insomma, con questa proposta, Vodafone punta a rafforzare la propria posizione in un mercato sempre più competitivo, offrendo un mix di prezzo aggressivo, ampia copertura e qualità certificata della propria rete.