Optima Mobile: TIM e Iliad battute a settembre con 150GB e tutto senza limiti

Tra i gestori virtuali che si stanno ritagliando uno spazio nel panorama italiano spicca Optima, che con la nuova offerta Super Mobile Smart punta a un mix di convenienza e qualità. Il prezzo è uno dei punti forti: appena 4,95€ al mese, una cifra che la rende tra le più competitive del mercato nella sua fascia.

100 giga e condizioni trasparenti con la Super Mobile di Optima

La promozione include 100 giga in 4G, minuti illimitati verso tutti e 200 SMS, garantendo un pacchetto completo e senza sorprese. Non sono previsti vincoli di provenienza: può essere sottoscritta sia da chi attiva un nuovo numero sia da chi porta la propria linea da un altro operatore.

Per il primo mese, al canone vanno aggiunti 9,90€ per la SIM, in questo periodo promozionale scontata rispetto al prezzo standard di 19,90€. La spedizione è gratuita, quindi la spesa iniziale complessiva ammonta a 14,85€.

Bonus porta un amico e riconoscimento ufficiale

Optima ha previsto anche un incentivo extra per chi porta un amico: entrambi riceveranno 5€ di ricarica gratis, un piccolo ma utile vantaggio che incoraggia il passaparola tra utenti.

Un altro elemento distintivo è il riconoscimento ottenuto: la promozione Super Mobile Smart è stata eletta Prodotto dell’Anno 2025 nella categoria “Servizi Telecomunicazioni Mobile”. A deciderlo è stata una vasta platea di consumatori coinvolti in una ricerca di mercato condotta da Circana, che ogni anno premia i servizi e i prodotti con le valutazioni più alte.

Questo traguardo certifica la bontà della proposta, rafforzando la credibilità di Optima nel settore.

Una scelta interessante nel panorama MVNO

Super Mobile Smart dimostra come anche i gestori virtuali possano offrire tariffe molto competitive, con bundle generosi a costi ridotti e senza complicazioni. Con 100 giga, minuti illimitati, SMS inclusi e un prezzo che resta contenuto nel tempo, la nuova offerta si posiziona come una delle più convenienti della categoria.