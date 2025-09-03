Very Mobile presenta l’offerta da 200 giga in 5G a 6,99€ al mese

Il settore dei gestori virtuali continua a proporre soluzioni sempre più competitive, e questa volta è Very Mobile a farsi notare con una nuova offerta semplice e conveniente. Il canone ridotto, la disponibilità del 5G e l’assenza di vincoli di provenienza rendono questa tariffa tra le più interessanti del momento. Quello che piacerà di sicuro agli utenti è il prezzo mensile.

200 giga, chiamate e SMS senza limiti

La promozione ha un costo di 6,99€ al mese, cifra che resta bloccata per sempre, garantendo trasparenza e stabilità. Il bundle comprende 200 giga di traffico dati in 5G, minuti illimitati e SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali. Per sfruttare la rete veloce serve un dispositivo compatibile e trovarsi in un’area coperta dal servizio, ma chi rientra in queste condizioni può navigare con prestazioni elevate.

L’attivazione prevede un contributo una tantum di 0,99€, da pagare solo la prima volta. Inoltre, il primo mese è completamente gratuito, un incentivo che consente di provare i servizi Very Mobile senza spese immediate.

Attivazione smart e scelta tra SIM fisica ed eSIM

Very Mobile punta anche sulla flessibilità delle modalità di sottoscrizione. È possibile attivare la promo online o nei canali tradizionali, con la possibilità di utilizzare SPID per un processo digitale rapido e sicuro.

Gli utenti possono scegliere tra la classica SIM fisica, spedita a casa senza costi aggiuntivi, e la eSIM virtuale, che consente un’attivazione più veloce e comoda per chi possiede uno smartphone compatibile.

Un’offerta aperta a tutti

A differenza di molte promozioni sul mercato, questa soluzione è accessibile a chiunque, indipendentemente dal gestore di provenienza. Ciò la rende ideale non solo per chi vuole cambiare operatore, ma anche per chi desidera attivare un nuovo numero senza limitazioni.

Con 200 giga, prezzo bloccato, primo mese omaggio e possibilità di attivazione digitale, Very Mobile conferma la sua strategia: offerte semplici, trasparenti e adatte a un pubblico ampio.