Mova Z60 Ultra, il robot definitivo con AI per chi ha animali – recensione

Il mercato dei robot aspirapolvere e lavapavimenti è diventato un campo di battaglia tecnologico. Ogni sei mesi, un nuovo modello di punta emerge promettendo di risolvere l’annosa questione della pulizia domestica in modo definitivo. Le promesse sono sempre le stesse: più potenza, più intelligenza, più autonomia. Spesso, però, l’esperienza d’uso quotidiana rivela compromessi inaspettati, piccole frustrazioni che incrinano l’immagine di perfezione costruita dal marketing. In questo scenario affollato e iperbolico, arriva il Mova Z60 Ultra Roller Complete, un nome che non nasconde le sue ambizioni. Non si presenta come un semplice aggiornamento, ma come un potenziale punto di svolta, un dispositivo che mira a rendere la manutenzione del pavimento non solo automatica, ma quasi invisibile nella sua efficienza.

Nelle ultime tre settimane, ho messo alla prova il Mova Z60 Ultra nel mio ambiente domestico, che considero un test di tortura per qualsiasi apparecchio di pulizia: un appartamento di circa 120 metri quadri, con pavimento in gres porcellanato opaco, due ampi tappeti a pelo corto e, soprattutto, la costante, inesorabile presenza di due cani di taglia grande a pelo lungo, un pastore belga e un pastore svizzero. La loro pelliccia è una sfida che ha messo in crisi più di un robot blasonato. Il mio obiettivo non è stato solo verificare se il Z60 Ultra aspirasse e lavasse bene, ma capire se la sua "intelligenza" e la sua stazione "all-in-one" fossero realmente in grado di semplificarmi la vita, riducendo al minimo gli interventi manuali. Questa recensione è il resoconto di un'immersione profonda, un'analisi critica che va oltre la scheda tecnica per esplorare l'impatto reale di questo robot sulla quotidianità di una casa esigente. Analizzeremo ogni aspetto, dalla qualità costruttiva all'efficacia del suo rullo estensibile per la pulizia dei bordi, senza tralasciare i costi nascosti e la reale praticità della sua sofisticata applicazione.

Chi è Mova?

Mova eredita il know-how e la spinta innovativa di Dreame, implementando tecnologie all’avanguardia come la navigazione LiDAR, sistemi di lavaggio ad acqua calda e una notevole potenza di aspirazione. Il marchio si posiziona sul mercato con l’obiettivo di rendere queste funzionalità avanzate più accessibili, proponendo dispositivi dalle prestazioni elevate con un rapporto qualità-prezzo particolarmente aggressivo. Pur condividendo gran parte del DNA tecnologico con i prodotti Dreame, i robot Mova presentano spesso lievi differenze nel design delle stazioni di ricarica o in alcune funzionalità software, una strategia mirata a catturare quella fascia di consumatori attenti al budget ma non disposti a rinunciare alle ultime innovazioni per la pulizia intelligente della casa.

Unboxing

L’esperienza di acquisto di un prodotto premium inizia, inevitabilmente, dalla sua confezione. Il Mova Z60 Ultra arriva in una scatola sorprendentemente grande e pesante, un monolite di cartone che suggerisce subito la natura “Ultra” del suo contenuto. All’apertura, l’impressione è quella di un’organizzazione quasi maniacale. Ogni componente è alloggiato in scomparti di cartone riciclato sagomato, eliminando quasi del tutto la plastica, una scelta che apprezzo. Il primo elemento che si incontra è il robot stesso, protetto da una sacca in tessuto. Sollevandolo, si percepisce un peso rassicurante, un segnale di densità costruttiva. Subito sotto, il pezzo forte: la stazione di ricarica e pulizia, un totem tecnologico che richiede due mani per essere estratto in sicurezza.

Le sue dimensioni sono importanti, un fattore da non sottovalutare in fase di acquisto: non è un oggetto che si nasconde facilmente. Il resto della dotazione include una rampa per facilitare il ritorno del robot e il cavo di alimentazione. Nella scatola troviamo una piacevole sorpresa e quindi una scatola dove all’interno ci sono diversi accessori di ricambio come 3 rulli mop, tre rulli per la polvere, 3 filtri hepa, sacchetti di ricambio, spazzole laterali di ricambio, un detersivo per pavimenti e un profumatore per animali.

Ora si tratta di agganciare la rampa alla base, inserire i serbatoi dell’acqua pulita e sporca, e posizionare il sacchetto per la polvere. In meno di cinque minuti, il sistema è pronto per essere collegato alla corrente. La prima impressione è estremamente positiva: non c’è la sensazione di un prodotto economico, ma di un ecosistema ben ingegnerizzato, dove ogni pezzo ha il suo posto e una sua precisa funzione. È un unboxing che comunica solidità e cura del dettaglio, preparando psicologicamente l’utente all’investimento fatto. Il passaggio successivo, l’accensione e la prima configurazione, è altrettanto fluido e contribuisce a mantenere alto il livello di soddisfazione iniziale.

Materiali, costruzione e design

Analizzando da vicino il Mova Z60 Ultra e la sua stazione, la sensazione di qualità percepita durante l’unboxing trova conferma. Il robot adotta un design circolare classico, ma impreziosito da finiture che lo distinguono. La scocca superiore è realizzata in una plastica bianca opaca, molto resistente alle impronte digitali, un dettaglio non da poco per un oggetto che si muove a livello del pavimento. Al centro spicca la torretta LiDAR, protetta da un coperchio con una finitura a cerchi concentrici che crea un piacevole effetto visivo. Il paraurti frontale, ammortizzato e dotato di sensori, è invece in una plastica lucida a contrasto, una scelta forse meno pratica ma esteticamente gradevole.

Capovolgendo il robot, si accede al cuore del sistema di pulizia: una spazzola principale interamente in gomma, progettata per minimizzare l’aggrovigliamento di peli e capelli, affiancata da una singola spazzola laterale. Il protagonista del lavaggio è un singolo e largo rullo in microfibra (HydroForce), che sostituisce i classici panni rotanti.

La vera star, però, è la stazione multifunzione. Anche qui, il design è minimalista e moderno, dominato dal bianco opaco interrotto da un inserto nero lucido che nasconde i LED di stato. Le plastiche sono spesse e ben assemblate, non si avvertono scricchiolii maneggiando i coperchi dei serbatoi. Questi ultimi sono in plastica trasparente fumé, capienti e dotati di maniglie ergonomiche che ne facilitano l’estrazione e il trasporto. L’impressione generale è quella di un elettrodomestico pensato per durare e per integrarsi con discrezione in un arredamento contemporaneo, nonostante le dimensioni generose. Ogni elemento, dal “click” di chiusura del coperchio superiore del robot all’innesto dei serbatoi nella base, trasmette una sensazione di precisione meccanica che giustifica in parte il posizionamento di prezzo.

Questa solidità costruttiva è il presupposto fondamentale per le prestazioni che il dispositivo promette di offrire nel tempo.

Specifiche tecniche

Le caratteristiche dichiarate dal produttore posizionano il Mova Z60 Ultra direttamente nella fascia più alta del mercato. La tabella seguente riassume i dati tecnici principali, offrendo un quadro chiaro delle sue capacità nominali.

Caratteristica Specifica Navigazione LiDAR con mappatura 3D Riconoscimento Ostacoli RGB Camera + Luce Strutturata 3D Potenza di Aspirazione 28.000 Pa Sistema di Lavaggio Rullo lavante HydroForce con pressione costante Funzionalità Speciali Rullo estensibile MaxiReach per bordi Superamento ostacoli StepMaster 2.0 (fino a 8 cm) Autonomia (Robot) Batteria da 5.200 mAh (fino a 180 min in modalità Eco) Capacità Contenitore Polvere 350 ml (interno al robot) Capacità Serbatoio Acqua 80 ml (interno al robot) Dimensioni Robot (D x H) 350 x 97 mm Dimensioni Stazione (L x P x H) 450 x 430 x 580 mm Funzioni Stazione Svuotamento automatico polvere (sacco da 3 L) Lavaggio rullo con acqua calda fino a 80°C Asciugatura rullo con aria calda a 45°C Sterilizzazione UV del supporto di lavaggio Riempimento automatico serbatoio robot Dosaggio automatico doppio detergente (DuoSolution) Connettività Wi-Fi 2.4 GHz Rumorosità (min-max) 58 dB – 72 dB (modalità Max+) Compatibilità Assistenti Vocali Google Assistant, Amazon Alexa

Applicazione

L’interfaccia di controllo di un robot moderno è la sua applicazione, e quella del Mova Z60 Ultra, chiamata semplicemente “Mova Home”, è un esempio eccellente di come dovrebbe essere un software di questo tipo. Il processo di abbinamento iniziale è stato rapido e senza intoppi: è bastato scansionare un codice QR sotto il coperchio del robot e inserire la password del Wi-Fi di casa. L’app ha immediatamente riconosciuto il dispositivo e mi ha guidato nella prima mappatura. Questa è stata sorprendentemente veloce: in meno di 10 minuti, il Z60 Ultra aveva esplorato l’intero appartamento, generando una mappa 2D precisa e una versione 3D più scenografica, ma comunque utile per identificare le stanze. L’interfaccia principale è pulita e intuitiva.

La mappa è al centro della scena, con pulsanti chiari per avviare la pulizia completa, di una stanza specifica o di una zona disegnata al momento. La personalizzazione è il vero punto di forza. Per ogni singola stanza è possibile impostare un piano di pulizia dedicato: livello di aspirazione (da Silenzioso a Max+), quantità di acqua per il lavaggio (da Leggero a Intenso), e persino il numero di passate (una o due). È possibile definire l’ordine di pulizia delle stanze, creare barriere virtuali e zone di non lavaggio (indispensabili per i miei tappeti). L’app riconosce automaticamente i tappeti e offre opzioni intelligenti: può sollevare il telaio e il rullo, evitarli del tutto o aspirarli con maggiore potenza. Ho apprezzato molto la funzione di programmazione, che permette di creare routine complesse, ad esempio “pulisci la cucina e il soggiorno ogni giorno alle 10:00 con lavaggio intenso, e le camere da letto tre volte a settimana solo con aspirazione”. È un livello di controllo granulare che trasforma il robot da un semplice elettrodomestico a un vero e proprio sistema di pulizia personalizzato.

Prestazioni e autonomia

Sul fronte delle prestazioni pure, il Mova Z60 Ultra mantiene le promesse fatte dalla sua scheda tecnica. La potenza di aspirazione da record di 28.000 Pa non è solo un numero da marketing; si traduce in una capacità di raccolta eccezionale, specialmente sulle superfici dure come il mio gres porcellanato. Polvere fine, briciole, piccoli detriti e, soprattutto, l’enorme quantità di peli dei miei cani vengono aspirati senza esitazione al primo passaggio, anche in modalità “Standard”. Sui tappeti, il robot rileva il cambio di superficie e aumenta automaticamente la potenza al massimo, un’azione percepibile sia dal cambio di rumore sia dall’efficacia con cui estrae lo sporco più annidato tra le fibre. Il sistema di lavaggio con rullo pressurizzato si è dimostrato efficace contro lo sporco quotidiano.

Macchie secche di caffè o impronte lasciate dai cani dopo una passeggiata sotto la pioggia vengono rimosse con un singolo passaggio in modalità di lavaggio “Intenso”. Per quanto riguarda l’autonomia, la batteria da 5.200 mAh si è rivelata più che adeguata. Per pulire il mio appartamento di 120 mq, con un ciclo misto di aspirazione e lavaggio in modalità “Standard”, il robot impiega circa 80 minuti, consumando circa il 60% della carica. Questo significa che ha margine più che sufficiente per gestire abitazioni anche più grandi senza doversi fermare per una ricarica intermedia. Se necessario, comunque, il robot è programmato per tornare alla base, ricaricarsi quanto basta per completare il lavoro e riprendere esattamente da dove aveva interrotto. La sinergia tra potenza meccanica e gestione intelligente dell’energia è evidente e garantisce una copertura completa e affidabile ad ogni ciclo.

Test

Per valutare il Mova Z60 Ultra in condizioni controllate ma realistiche, ho strutturato una serie di prove ripetibili all’interno del mio appartamento. La metodologia si è basata su scenari d’uso tipici, concentrandosi sui punti critici che solitamente mettono in difficoltà questi dispositivi. La rete Wi-Fi domestica è stabile (FTTH 1 Gbps), garantendo una comunicazione costante con l’app.

Test 1: Gestione dello sporco granulare e in polvere Ho sparso 50 grammi di caffè macinato su una porzione di un metro quadro di gres porcellanato e 50 grammi di farina su un’area analoga del mio tappeto scuro. Sul gres, ho avviato un ciclo di pulizia standard (aspirazione e lavaggio). Il Z60 Ultra ha raccolto la quasi totalità del caffè al primo passaggio, lasciando solo qualche granello residuo nelle fughe più profonde, che è stato poi raccolto durante il percorso di ritorno. Il lavaggio successivo ha eliminato ogni alone. Il risultato è stato eccellente. Sul tappeto, la sfida era maggiore. Il robot ha correttamente attivato la modalità “Boost” e ha effettuato due passate. Dopo il primo passaggio, circa il 90% della farina era stato rimosso. Al secondo passaggio, la pulizia è apparsa visivamente completa. Ispezionando le fibre del tappeto in controluce, si notava ancora una minima traccia di polvere finissima, un risultato comunque notevole che pochi altri robot che ho provato sono riusciti a eguagliare.

Test 2: Pulizia dei bordi e degli angoli Questa è la prova del nove per il sistema MaxiReach. Ho cosparso una sottile linea di borotalco lungo un battiscopa di 3 metri e in un angolo a 90 gradi. Ho avviato una pulizia dei bordi. Vedere il braccetto meccanico estendere il rullo lavante e seguirlo con precisione è stato quasi ipnotico. Il risultato è stato impressionante: il rullo è arrivato a toccare fisicamente il battiscopa, rimuovendo completamente il borotalco. Nei miei utilizzi, ho riscontrato che questa tecnologia lascia una “zona grigia” di appena un paio di millimetri, un netto passo avanti rispetto ai 5-7 centimetri lasciati dai modelli tradizionali. Nell’angolo, il robot ha eseguito una manovra a tre punti per avvicinarsi il più possibile, ma la sua forma circolare rappresenta un limite fisico invalicabile. Ha pulito meglio di molti concorrenti, ma una piccola area triangolare nell’angolo più acuto è rimasta intatta.

Test 3: Navigazione e gestione del disordine Ho creato un piccolo percorso a ostacoli con oggetti comuni: un cavo di ricarica per smartphone, un paio di ciabatte, un calzino e un giocattolo di gomma dei cani. Il sistema di riconoscimento con telecamera RGB e luce strutturata si è comportato egregiamente. Il robot ha identificato e aggirato tutti gli oggetti, classificandoli correttamente sulla mappa dell’app con relative icone e fotografie. Ha rallentato in prossimità delle ciabatte, le ha circumnavigate con cautela e ha proseguito. Il cavo, il nemico numero uno di ogni robot, è stato riconosciuto e evitato. L’unico momento di incertezza l’ho notato con il calzino scuro su tappeto scuro, dove si è avvicinato molto prima di deviare. Limiti delle osservazioni: questi test sono stati condotti in condizioni di buona illuminazione ambientale. In penombra, la capacità di riconoscimento degli oggetti di piccole dimensioni e a basso contrasto potrebbe diminuire.

Approfondimenti

Navigazione e Mappatura: l’intelligenza spaziale del LiDAR

Il sistema di navigazione è la spina dorsale di qualsiasi robot autonomo. Il Mova Z60 Ultra si affida a una torretta LiDAR (Light Detection and Ranging), una tecnologia ormai matura ma qui implementata con notevole efficacia. Durante la prima mappatura, il robot si muove rapidamente lungo il perimetro delle stanze, emettendo impulsi laser invisibili e misurando il tempo che impiegano per tornare indietro. Questo processo gli permette di costruire una pianta bidimensionale della casa con una precisione centimetrica. Ho confrontato la mappa generata dall’app con la planimetria reale del mio appartamento e la corrispondenza era quasi perfetta. Ma la vera intelligenza sta nel software che interpreta questi dati. L’algoritmo di pathfinding è eccellente: il robot non si muove a caso, ma segue percorsi logici a “S”, garantendo una copertura completa senza passare più volte sullo stesso punto, ottimizzando così tempo e batteria. Ho notato che adatta la larghezza delle sue passate per sovrapporle leggermente, non lasciando strisce scoperte. La gestione degli spazi complessi, come le gambe di un tavolo e le sedie, è esemplare. Invece di urtare e riprovare, il Z60 Ultra rallenta, circumnaviga ogni gamba con precisione e poi pulisce l’area centrale. Questa capacità di “comprendere” lo spazio non solo migliora la pulizia, ma riduce anche l’usura del robot e dei mobili, evitando impatti continui. La mappa, una volta creata, è multi-livello, quindi può gestire abitazioni su più piani, e rimane stabile nel tempo, aggiornandosi dinamicamente solo se rileva un cambiamento permanente, come un nuovo mobile.

Potenza di Aspirazione e Gestione dei Peli: la sfida dei Pastori

Vivere con due cani a pelo lungo significa convivere con batuffoli di pelo che si formano negli angoli e un tappeto costante di sottopelo su ogni superficie. Questo è stato il banco di prova più severo per il Mova Z60 Ultra. La spazzola principale, realizzata interamente in gomma e con un design a spirale, è la prima linea di difesa. A differenza delle spazzole con setole, che tendono a trasformare i peli lunghi in un groviglio inestricabile, questo design permette ai peli di “scivolare” verso le estremità, da cui vengono poi risucchiati nel condotto di aspirazione. Il risultato è una drastica riduzione della manutenzione manuale. Dopo tre settimane di pulizie quotidiane, ho controllato la spazzola e ho trovato solo una minima quantità di peli avvolti attorno ai perni laterali, rimovibili in pochi secondi. L’efficacia della potenza record di 28.000 Pa si manifesta soprattutto sui tappeti, dove il pelo tende ad incastrarsi. Il robot non si limita ad aspirare ciò che è in superficie, ma crea un flusso d’aria potentissimo che solleva e cattura anche i peli più sottili e il particolato fine intrappolati in profondità. La stazione di svuotamento automatico completa l’opera: ad ogni ritorno alla base, un potente getto d’aria risucchia tutto il contenuto del cassetto del robot, compresi i grovigli di pelo più compatti, depositandoli nel sacchetto sigillato. Per un proprietario di animali, questa combinazione di spazzola anti-groviglio e svuotamento automatico efficace rappresenta un cambiamento radicale nella gestione della pulizia quotidiana.

Sistema di Lavaggio con Rullo Estensibile: la fine del bordo sporco?

Una delle critiche storiche mosse ai robot lavapavimenti è la loro incapacità di pulire efficacemente lungo i battiscopa. Il Mova Z60 Ultra affronta questo problema con il suo sistema di lavaggio HydroForce abbinato alla tecnologia MaxiReach. A differenza della maggior parte dei concorrenti che usa doppi panni rotanti, Mova implementa un singolo rullo in microfibra, largo e costantemente bagnato con acqua pulita, che esercita una pressione decisa sul pavimento. Il vero punto di svolta è il braccio meccanico che, rilevando un bordo, estende lateralmente il rullo. In azione, l’effetto è notevole. Il rullo arriva a sfiorare il battiscopa, lavando una zona che altrimenti rimarrebbe irraggiungibile. Questa soluzione si rivela particolarmente efficace contro lo sporco liquido o semi-liquido, che viene assorbito dal rullo senza essere “spalmato” in giro, un potenziale limite dei sistemi a doppio panno. Non è un espediente di marketing, ma un’innovazione funzionale che risolve un problema concreto, portando la pulizia automatica un passo più vicino alla completezza di quella manuale. L’unico limite, come già accennato, resta l’angolo acuto, dove la fisica impone ancora le sue leggi.

La Stazione All-in-One: L’Autonomia Totale?

La stazione del Mova Z60 Ultra è il cervello e il centro di supporto dell’intero sistema. Le sue funzioni vanno ben oltre la semplice ricarica. Al termine di ogni ciclo, il robot attracca e inizia una sequenza automatizzata che rappresenta il vero significato di “Ultra”. Innanzitutto, lo svuotamento della polvere: un motore potente, anche se rumoroso per circa 15-20 secondi (simile a un aspirapolvere tradizionale), libera completamente il cassetto del robot. Subito dopo inizia il lavaggio del rullo. A differenza di molti concorrenti, questa stazione riscalda l’acqua fino a 80°C, una temperatura che scioglie lo sporco grasso e sanifica la microfibra in modo più efficace.

L’acqua sporca viene aspirata e depositata in un serbatoio separato. La fase finale è l’asciugatura con aria calda a 45°C, fondamentale per prevenire muffe e cattivi odori, a cui si aggiunge una sterilizzazione con luce UV del piatto di lavaggio. La stazione si occupa anche di riempire il serbatoio del robot e di dosare il detergente grazie al sistema DuoSolution, che gestisce due diversi detergenti (uno standard e uno enzimatico per odori di animali). Questa automazione quasi totale significa che per settimane (nel mio caso, circa un mese) non ho dovuto fare altro che cambiare l’acqua nei serbatoi ogni 3-4 giorni. Definirla “autonomia totale” sarebbe un’esagerazione, ma è quanto di più vicino ci sia oggi a un sistema “imposta e dimentica”.

Riconoscimento Ostacoli e… Superamento Ostacoli

La tecnologia di evitamento ostacoli basata su telecamera RGB e luce strutturata 3D è ormai uno standard per i top di gamma. Durante i miei test, il Z60 Ultra ha evitato con affidabilità scarpe, cavi e ciotole, catalogandoli sulla mappa. Ma dove Mova introduce una vera rivoluzione è nel superamento degli ostacoli. Grazie alla tecnologia StepMaster 2.0, il robot può sollevare l’intero telaio per superare dislivelli fino a 8 cm. Questo non è un semplice sollevamento per salire sui tappeti (cosa che fa egregiamente), ma una vera e propria capacità “off-road” che gli permette di scavalcare le basi degli stendini, piccole rampe o soglie molto alte che fermerebbero qualsiasi altro robot sul mercato. Questa funzione, unita alla videosorveglianza da remoto, rende il robot un partner incredibilmente affidabile nella gestione di una casa complessa.

Rumorosità e Impatto Acustico

Un aspetto spesso trascurato nelle recensioni tecniche è l’impatto sonoro di questi dispositivi sulla vita domestica. Il Mova Z60 Ultra, durante il normale funzionamento in modalità di aspirazione “Standard”, è relativamente discreto. Il suo rumore, misurato empiricamente con un’app per smartphone, si attesta intorno ai 60-62 dB, un suono paragonabile a una conversazione a voce normale o a un condizionatore d’aria. È un livello che permette di guardare la televisione a volume normale o di lavorare nella stessa stanza senza eccessivo disturbo. Quando passa sui tappeti e attiva la modalità “Boost”, la rumorosità sale a circa 68-70 dB, diventando decisamente più presente. La vera fonte di rumore, tuttavia, è la stazione durante il ciclo di svuotamento automatico. Per circa 20 secondi, il motore raggiunge picchi di 75-80 dB, un suono paragonabile a un frullatore o a un aspirapolvere a traino tradizionale. Non è un problema se la pulizia è programmata quando si è fuori casa, ma può essere fastidioso se si è presenti. Fortunatamente, è un evento breve. Al contrario, le fasi di lavaggio e asciugatura dei panni sono molto silenziose. Il lavaggio produce un leggero gorgoglio, mentre l’asciugatura con aria calda è appena percettibile. Nel complesso, il profilo acustico del Z60 Ultra è ben gestito, con l’unica eccezione del breve ma intenso momento dello svuotamento, un compromesso accettabile in cambio della grande comodità che offre.

Manutenzione Ordinaria e Costi Nascosti

Nessun sistema è completamente esente da manutenzione, e anche il Mova Z60 Ultra richiede cure periodiche. L’app fa un ottimo lavoro nel tenere traccia dello stato di usura dei componenti consumabili. Indica le ore di utilizzo rimanenti per il filtro HEPA, la spazzola principale, la spazzola laterale e i sensori. La sostituzione è semplice e non richiede attrezzi. Il filtro si sfila, le spazzole si sganciano con un click. Oltre a questo, è necessario pulire periodicamente la base di lavaggio della stazione, dove si accumulano residui di sporco, e i vari sensori del robot con un panno umido. Ma la vera considerazione da fare prima dell’acquisto riguarda i costi di gestione, i cosiddetti “costi nascosti”. Il sistema utilizza materiali di consumo proprietari. I sacchetti per la polvere hanno una durata di circa 4-6 settimane a seconda dell’uso e un set da tre costa circa 20 euro. Il detergente specifico è venduto in flaconi da inserire nella stazione e ha un costo di circa 15 euro per una durata di un paio di mesi. Anche i ricambi come filtri, spazzole e rulli hanno un costo. Sommando tutto, si può stimare una spesa annua di circa 100-150 euro per mantenere il robot in perfetta efficienza. È un costo ricorrente che va aggiunto al prezzo di acquisto iniziale, un fattore importante da considerare nel calcolo del valore complessivo dell’investimento. Non è una cifra esorbitante, ma è giusto esserne consapevoli.

Funzionalità

Oltre alle sue competenze primarie di pulizia, il Mova Z60 Ultra integra una serie di funzionalità aggiuntive che ne arricchiscono l’esperienza d’uso. Una delle più interessanti è il controllo vocale tramite assistenti come Google Assistant e Amazon Alexa. Dopo una semplice configurazione, è possibile avviare e fermare la pulizia, o pulire una stanza specifica, con semplici comandi vocali come “Hey Google, chiedi a Mova di pulire la cucina”. L’ho trovato comodo per avvii rapidi senza dover prendere lo smartphone. Un’altra funzione degna di nota è la videosorveglianza in tempo reale. Attraverso l’app, è possibile accedere alla telecamera frontale del robot e pilotarlo manualmente per la casa, con la possibilità di inviare messaggi vocali attraverso il suo altoparlante. Sebbene non sostituisca un sistema di sicurezza dedicato, si è rivelata una funzione utile e divertente per controllare i miei cani quando non ero a casa. L’app offre anche una cronologia dettagliata di ogni pulizia, con la mappa del percorso effettuato, i metri quadri puliti, la durata e gli ostacoli incontrati. Questo livello di dettaglio non è solo una curiosità, ma aiuta a capire se ci sono aree problematiche nella casa che il robot fatica a raggiungere. Infine, il software del robot è aggiornabile via OTA (Over-the-Air), il che significa che Mova può rilasciare nuove funzionalità e miglioramenti agli algoritmi nel tempo, un aspetto che garantisce la longevità dell’investimento. Queste caratteristiche accessorie trasformano il Z60 Ultra da un semplice elettrodomestico a un dispositivo smart a tutti gli effetti, integrato nell’ecosistema domestico.

Galleria fotografica

Pregi e difetti

Dopo un utilizzo intensivo, è possibile tracciare un bilancio chiaro e obiettivo del Mova Z60 Ultra. Nessun prodotto è perfetto, e anche questo modello presenta dei compromessi, sebbene i suoi punti di forza siano decisamente preponderanti nel definire l’esperienza complessiva.

Pregi Efficacia di pulizia di altissimo livello : La combinazione di aspirazione record (28.000 Pa), lavaggio con rullo pressurizzato e sistema estensibile garantisce risultati eccellenti. Innovazioni uniche e risolutive : La capacità di superare ostacoli alti (StepMaster 2.0) e la pulizia a filo muro (MaxiReach) risolvono problemi storici dei robot. Automazione quasi totale : La stazione all-in-one che lava con acqua a 80°C, asciuga, sterilizza con UV, si svuota e gestisce due detergenti è ai vertici della categoria. Navigazione e IA affidabili : Il sistema LiDAR e la telecamera AI rendono il robot preciso e sicuro, anche in ambienti complessi. Applicazione completa e intuitiva : Il software offre un controllo granulare e opzioni di personalizzazione avanzate.

Difetti Costo iniziale e di gestione : Il prezzo di acquisto è elevato e i consumabili proprietari rappresentano una spesa ricorrente da non sottovalutare. Dimensioni della stazione : La base multifunzione è ingombrante e richiede uno spazio dedicato e non trascurabile. Rumorosità del ciclo di svuotamento : Sebbene breve, il processo di auto-svuotamento è molto rumoroso e può risultare fastidioso. Manutenzione del serbatoio sporco : La pulizia manuale del serbatoio dell’acqua sporca, dove possono accumularsi peli e detriti, non è sempre piacevole.



Questi elementi sono cruciali per valutare se il prodotto si adatta non solo alle proprie esigenze di pulizia, ma anche al proprio budget e spazio abitativo.

Prezzo

Il Mova Z60 Ultra si posiziona senza mezzi termini nella fascia premium del mercato. Al momento del lancio, il prezzo di listino è di 1.399 euro. È una cifra importante, che lo pone in diretta competizione con i modelli di punta di marchi consolidati come Roborock, Dreame ed Ecovacs. Il suo valore percepito, tuttavia, è molto alto. La qualità costruttiva, le innovazioni tecnologiche uniche e la completezza della stazione multifunzione giustificano, dal punto di vista tecnico, questo posizionamento. La domanda cruciale non è se il prezzo sia “alto”, ma se sia “giusto” per ciò che offre. Per chi cerca il massimo dell’automazione e delle prestazioni oggi disponibili, la spesa può essere considerata un investimento in tempo e qualità della vita. Il Mova Z60 Ultra non è un prodotto per tutti, ma si rivolge a un’utenza esigente, disposta a pagare un premium price per una soluzione di pulizia quasi definitiva. La disponibilità è garantita sia sul sito ufficiale del produttore sia presso i principali rivenditori di elettronica, con una garanzia di tre anni in Italia.

Confronto con i Rivali

Per capire dove si colloca il Z60 Ultra, è utile un breve confronto con i suoi principali avversari:

vs Roborock S8 MaxV Ultra : La differenza chiave è nel lavaggio. Roborock usa due panni rotanti e vibranti (VibraRise), eccellenti su macchie secche e delicati. Mova, con il suo rullo (HydroForce), è potenzialmente superiore su sporco liquido e per la pulizia dei bordi grazie al sistema estensibile. Mova vince nettamente sulla potenza di aspirazione (28.000 Pa vs 10.000 Pa di Roborock) e sulla capacità di superare ostacoli.

: La differenza chiave è nel lavaggio. Roborock usa due panni rotanti e vibranti (VibraRise), eccellenti su macchie secche e delicati. Mova, con il suo rullo (HydroForce), è potenzialmente superiore su sporco liquido e per la pulizia dei bordi grazie al sistema estensibile. Mova vince nettamente sulla potenza di aspirazione (28.000 Pa vs 10.000 Pa di Roborock) e sulla capacità di superare ostacoli. vs Dreame L20 Ultra: Essendo “cugini”, la sfida è serrata. Entrambi hanno un sistema estensibile per i bordi, ma Dreame lo applica a un doppio panno rotante (MopExtend), mentre Mova a un rullo. La scelta dipende dalle preferenze: i panni di Dreame coprono forse meglio gli angoli, ma il rullo di Mova gestisce meglio i liquidi. Anche qui, la potenza di aspirazione e lo StepMaster 2.0 sono vantaggi esclusivi di Mova.

Conclusioni

Al termine del mio lungo e approfondito test, il Mova Z60 Ultra si è rivelato non solo una promessa mantenuta, ma una delle migliori, se non la migliore, espressione della tecnologia di pulizia domestica autonoma che abbia mai provato. L’equilibrio tra potenza bruta, intelligenza artificiale e un’automazione quasi completa è stato raggiunto in modo magistrale. Non si tratta più di un gadget per appassionati di tecnologia, ma di un elettrodomestico maturo, affidabile ed estremamente efficace. La sua capacità di gestire una situazione complessa come la mia, con due cani a pelo lungo, ha superato le mie aspettative, riducendo drasticamente il tempo che dedicavo alla pulizia dei pavimenti.

Lo scenario d’uso ideale per questo robot è una casa di medie o grandi dimensioni, con pavimenti misti e, idealmente, con la presenza di animali domestici o di ostacoli complessi come tappeti alti e soglie. È qui che il suo investimento si ripaga più velocemente.

Lo consiglierei senza riserve a chi cerca una soluzione “top di gamma” e non vuole compromessi. È perfetto per le famiglie impegnate, per i proprietari di animali e per chiunque veda la pulizia come una corvée da delegare completamente a una macchina efficiente e realmente autonoma.

Lo sconsiglierei, invece, a chi vive in monolocali o appartamenti molto piccoli, dove l'ingombro della stazione sarebbe problematico e l'investimento difficilmente giustificabile. Allo stesso modo, chi ha un budget limitato può trovare soluzioni più che dignitose a un prezzo inferiore, rinunciando però al livello di automazione e alle innovazioni uniche che rendono questo modello così speciale. In sintesi, il Mova Z60 Ultra è un prodotto eccezionale che alza l'asticella del settore. Non è perfetto, ma è quanto di più vicino alla perfezione si possa trovare oggi sul mercato.