Roborock ha svelato al CES 2025 una serie di innovazioni che segnano una nuova era nella pulizia domestica intelligente. Tra i prodotti presentati, il Roborock Saros Z70 ha attirato l’attenzione come il primo robot aspirapolvere al mondo dotato di un braccio robotico pieghevole, chiamato OmniGrip. Questo braccio, che può estendersi e ripiegarsi, permette al Saros Z70 di pulire aree difficili da raggiungere e di gestire oggetti di piccole dimensioni, come calzini o scarpe leggere. Grazie all’intelligenza artificiale, il dispositivo è in grado di navigare con precisione, offrendo prestazioni avanzate rispetto ai tradizionali robot aspirapolvere.

La nuova serie Saros di Roborock

La serie Saros, presentata da Roborock, include anche il Saros 10 e il Saros 10R, due modelli con tecnologie di navigazione innovative. Il Saros 10, ad esempio, è dotato del sistema RetractSense™, che consente al robot di passare sotto i mobili bassi senza perdere di vista l’ambiente circostante. Inoltre, integra il modulo di lavaggio VibraRise™ 4.0, che ottimizza le capacità di pulizia. Il Saros 10R, invece, si distingue per l’utilizzo della tecnologia StarSight™ 2.0, che migliora la mappatura 3D e il rilevamento degli ostacoli grazie all’integrazione di una telecamera RGB e sensori avanzati.

Roborock ha anche lanciato la serie F25, che include aspirapolvere e lavapavimenti wet&dry. Questi dispositivi offrono funzionalità avanzate, come il sistema FlatReach, che consente di pulire facilmente sotto i mobili bassi. Inoltre, il rullo anti-groviglio aiuta a districare i capelli, mentre la tecnologia di asciugatura Zeo-cycle™, utilizzata nei nuovi modelli di lavasciuga, assicura che i tessuti delicati vengano trattati senza il rischio di danni causati da temperature troppo alte.

Una certezza per il futuro della pulizia domestica

Roborock, ormai un leader nella pulizia domestica intelligente, ha confermato ancora una volta la sua posizione di innovatore con queste nuove soluzioni, che offrono prestazioni di alto livello in termini di efficienza e cura dei materiali. La nuova gamma sarà disponibile a partire dalla metà del 2025, con prezzi e modalità di vendita che verranno annunciati prossimamente.

Con queste innovazioni, Roborock sta trasformando il concetto di pulizia domestica, offrendo soluzioni sempre più intelligenti e performanti per un futuro dove la tecnologia rende la vita quotidiana più facile e conveniente.