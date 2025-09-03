ho. Mobile: show di risparmio con 200GB a settembre, c’è il 5G gratuito

Nel panorama delle offerte mobili italiane, ho. Mobile si distingue da tempo per la semplicità delle sue condizioni. L’ultima proposta segue questa linea, offrendo un pacchetto ricco di giga e servizi inclusi, senza vincoli e con la certezza del prezzo bloccato per sempre.

200 giga, minuti e SMS senza limiti

Il nuovo piano prevede 200 giga di traffico dati in 5G, minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e SMS senza limiti. Il costo mensile è di 9,99€, cifra che resta invariata nel tempo. Una garanzia che rende l’offerta particolarmente appetibile per chi non vuole rischiare rimodulazioni future.

Un altro vantaggio è l’assistenza dedicata tramite WhatsApp, canale rapido e sempre più apprezzato dagli utenti per la gestione dei servizi e delle richieste.

Costi iniziali e modalità di attivazione

L’attivazione della SIM prevede un contributo una tantum di 2,99€, valido sia per chi porta il proprio numero in ho. Mobile sia per chi sceglie un nuovo numero. In entrambi i casi la SIM è gratuita, ma occorre aggiungere una prima ricarica obbligatoria di 10€ che copre il costo del primo mese. In totale, quindi, la spesa iniziale ammonta a 12,99€.

Per chi preferisce la soluzione digitale, è disponibile la eSIM, che ha un costo di 1,99€. In questo modo non si deve attendere la consegna fisica della scheda e l’attivazione avviene in pochi minuti.

Tre alternative per attivare l’offerta

ho. Mobile mette a disposizione tre modalità di attivazione:

pagamento online con spedizione della SIM a casa e possibilità di attivazione tramite app, anche con SPID , oppure in edicola o tabaccheria;

ritiro diretto in edicola con pagamento in contanti o carta, con attivazione immediata;

pagamento online e attivazione con eSIM, per chi vuole completare tutto in digitale senza attendere la spedizione.

Grazie a queste opzioni, l’operatore consente di scegliere la soluzione più comoda in base alle esigenze personali.

Con 200 giga, assistenza via WhatsApp e costi di attivazione contenuti, l’offerta si posiziona tra le più complete della sua fascia di prezzo, confermando la filosofia di ho. Mobile: chiarezza, semplicità e zero sorprese.