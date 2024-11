OPPO ha annunciato un nuovo aggiornamento software per il suo Find X8 Pro. L’azienda punta ad introdurre innovazioni importanti in ambito fotografico, comunicativo e per la sicurezza. Il Find X8 Pro, già celebre per la sua versatilità e potenza, si arricchisce così di ulteriori funzionalità che ne consolidano il ruolo di riferimento nel mercato degli smartphone.

Le principali modifiche apportate dal nuovo aggiornamento OPPO

Tra le novità in arrivo spicca una nuova app di Traduzione vocale. Quest’ultima è accessibile dalla barra laterale. Il suo obiettivo è abbattere le barriere linguistiche grazie a traduzioni simultanee e multilingue, sia vocali che testuali. Riguardo le funzioni “smart”, Google Messaggi si arricchisce della funzione Scrittura Magica. Quest’ultima propone risposte contestuali intelligenti per ottimizzare le conversazioni.

L’aggiornamento di OPPO comprende anche nuove opzioni dedicate al proprio sistema operativo. A tal proposito, presto arriveranno delle patch di sicurezza Android. Con quest’ultime gli utenti potranno accedere ad un’interfaccia più sicura, stabile ed intuitiva. A ciò si aggiungono nuove opzione per l’interconnessione. Grazie all’aggiornamento di OPPO gli utenti potranno condividere in modo immediato foto animate anche con i dispositivi iOS nelle vicinanze.

Uno degli aspetti principali su cui si sofferma l’aggiornamento riguarda il comparto fotografico dei dispositivi. A tal proposito, la nuova modalità Macro, accessibile direttamente dall’app Fotocamera, consente agli utenti di immortalare dettagli in modo ravvicinato. Il tutto con una chiarezza sorprendente. Inoltre, la fotocamera supporta ora una lunghezza focale di 600 mm. Disponibile tramite lo zoom 6x. Quest’ultima è perfetta per fotografare soggetti distanti mantenendo un’elevata nitidezza.

È già possibile acquistare il nuovo Find X8 Pro. Si può procedere presso l’OPPO Store e i principali rivenditori. Il dispositivo presenta un costo consigliato è di 1199,99euro. È importante ricordare che è disponibile un vantaggio importante. Quest’ultimo è riservato a tutti coloro che procederanno all’acquisto entro il prossimo 31 dicembre. Tali utenti potranno ottenere una una garanzia aggiuntiva pari a 12mesi.