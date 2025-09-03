Kena Mobile domina a settembre con la Promo Rush: ci sono 230GB

Nel panorama delle tariffe low cost, Kena Mobile torna a farsi notare con un’offerta che punta tutto sulla quantità di dati e sulla convenienza del prezzo. La nuova Promo Rush 130 è infatti una delle proposte più aggressive del momento, studiata per attrarre clienti in uscita da altri gestori. Questa offerta potrebbe attrarre tantissimi utenti viste le sue possibilità ma soprattutto il prezzo di vendita che è davvero straordinario per chiunque.

230 giga e condizioni trasparenti con Kena Mobile

Il pacchetto incluso nella Promo Rush 130 è piuttosto ampio: 230 giga in 4G ogni mese, minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e 200 SMS. Il tutto a un costo di appena 6,99€ al mese, con la garanzia di un canone fisso nel tempo.

Un dettaglio che rende l’offerta ancora più allettante è la consegna gratuita della SIM, che semplifica l’ingresso nel mondo Kena senza spese aggiuntive. L’attivazione è quindi rapida e senza costi nascosti.

Primo mese in regalo e target di riferimento: Kena è leader

Un vantaggio ulteriore è rappresentato dal primo mese gratuito, che permette di iniziare a utilizzare l’offerta senza sostenere spese iniziali. Una strategia che consente agli utenti di testare la rete e i servizi Kena con maggiore tranquillità.

L’offerta è disponibile esclusivamente per chi proviene da Iliad o da altri gestori virtuali. Non possono quindi accedervi coloro che arrivano da operatori tradizionali come TIM, Vodafone o WindTre. Questo aspetto la colloca tra le tariffe cosiddette “operator attack”, destinate a sottrarre clienti a competitor specifici.

Una soluzione competitiva nel mercato low cost

Con 230 giga a disposizione, minuti illimitati e 200 SMS, Promo Rush 130 si candida come una delle proposte più complete nel segmento delle tariffe sotto i 7 euro. La combinazione di prezzo basso, primo mese gratis e SIM consegnata senza spese aggiuntive conferma la volontà di Kena Mobile di posizionarsi tra i protagonisti del mercato MVNO.