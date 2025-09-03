1Mobile offre 150GB in 5G a settembre: il prezzo batte TIM e Iliad

Il mondo degli operatori virtuali continua a movimentarsi e tra i protagonisti c’è 1Mobile, che utilizza l’infrastruttura di rete Vodafone. L’ultima proposta si chiama Speed 5G 150 Limited Edition e punta a un mix di convenienza, ampia dotazione di dati e semplicità di attivazione.

150 giga in 5G e pacchetto completo

Il cuore dell’offerta è rappresentato da 150 giga di traffico dati in 5G, disponibili ogni mese per navigare ad alta velocità. A questi si aggiungono minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili e 50 SMS. Un bundle che risponde bene alle esigenze di chi utilizza lo smartphone per streaming, social e lavoro in mobilità.

Il prezzo parte da 5€ per il primo mese, una promozione che consente di provare il servizio a un costo ridotto. Dal secondo mese in poi il canone passa a 6,99€, cifra che resta invariata per sempre. Un dettaglio importante, perché garantisce trasparenza e stabilità nel tempo.

Attivazione con SPID e condizioni chiare

L’offerta è riservata a chi porta il proprio numero in 1Mobile, senza limitazioni rispetto all’operatore di provenienza. Questo la rende accessibile a un ampio pubblico, dalle grandi compagnie agli altri MVNO.

Il processo di attivazione è interamente digitale e può essere completato solo tramite SPID, garanzia di rapidità e sicurezza. Non è previsto alcun costo di attivazione, elemento che contribuisce a rendere la promo ancora più conveniente.

Per quanto riguarda la SIM, chi sceglie la portabilità la riceve gratuitamente. Nel caso in cui si opti per un nuovo numero, invece, è previsto un costo una tantum di 5€.

Una scelta competitiva nel panorama MVNO

Con Speed 5G 150 Limited Edition, 1Mobile dimostra di voler competere in maniera decisa con gli altri operatori virtuali. L’equilibrio tra prezzo, bundle dati e chiarezza delle condizioni la colloca tra le offerte più interessanti della fascia sotto i 7 euro, con il vantaggio di potersi appoggiare alla rete Vodafone, già riconosciuta per affidabilità e copertura.