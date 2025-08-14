Iliad, offerta fibra con Wi-Fi 7 a 21,99 euro per sempre

A pochi giorni da Ferragosto, Iliad ripropone nel mercato della connettività fissa una promozione che abbina prezzo competitivo e tecnologia di ultima generazione. L’offerta per la fibra pura FTTH è proposta a 21,99€ al mese per sempre, grazie a uno sconto di 4€ riservato agli utenti mobile Iliad con piani da 9,99 o 11,99€ e pagamento automatico attivo.

La proposta include velocità fino a 5 Gigabit in download, chiamate illimitate verso numeri fissi e mobili in Italia e oltre 60 destinazioni internazionali, oltre a un router Wi-Fi 7 fornito in comodato d’uso gratuito. L’attivazione può essere effettuata direttamente online, con disponibilità per un periodo di tempo limitato.

Iliad porta in Italia il Wi-Fi 7 con iliadbox

Iliadbox è la prima offerta fibra in Italia a integrare un router con supporto Wi-Fi 7, lo standard wireless più recente, che garantisce maggiore velocità e stabilità rispetto alla generazione precedente. Esso consente di gestire contemporaneamente attività ad alta richiesta di banda, come streaming in 4K, gaming online, smart working e download di grandi file, senza cali di prestazione, anche con più dispositivi connessi.

La connessione FTTH, che porta la fibra ottica direttamente in casa, assicura le migliori performance sia in download che in upload. L’offerta infatti si rivolge a famiglie numerose, professionisti e content creator che necessitano di una linea stabile e performante.

Copertura e attivazione della promo

Per verificare la copertura, è sufficiente visitare la pagina dedicata all’offerta sul sito ufficiale Iliad e inserire il proprio indirizzo. Se la zona è raggiunta dal servizio, l’attivazione può avvenire in pochi passaggi, senza costi extra per il modem e senza vincoli sulla durata del contratto. Insomma, con questa proposta, Iliad conferma la sua strategia di offrire tariffe trasparenti e senza rimodulazioni, puntando a unire tecnologia avanzata e chiarezza contrattuale. La combinazione di Wi-Fi 7, velocità fino a 5GB e prezzo fisso rende l’offerta una delle più competitive nel mercato della fibra in Italia.