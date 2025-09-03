Galaxy S26 Ultra: nuovi rumor sulle fotocamere del dispositivo

Il panorama degli smartphone potrebbe cambiare radicalmente. Ciò grazie all’arrivo dei Galaxy S26 Ultra. Le indiscrezioni circolate nelle ultime settimane non si limitano a suggerire un alleggerimento delle linee troppo spigolose delle recenti generazioni, ma indicano soprattutto cambiamenti per il comparto fotografico posteriore. Proprio qui, secondo quanto rivelato dalla stampa sudcoreana, Samsung starebbe preparando un ritorno a soluzioni stilistiche abbandonate negli ultimi anni. Dal debutto di Galaxy S22 Ultra fino all’attuale S25 Ultra, il marchio ha adottato un design che isolava i singoli obiettivi. Una scelta che ha reso riconoscibile la serie ma che, con il tempo, ha finito per sembrare un po’ ripetitiva. Le nuove voci parlano invece di un’inversione di rotta. Il Galaxy S26 Ultra potrebbe riportare in auge la cosiddetta camera island, una soluzione che aveva caratterizzato i modelli Galaxy S20 e Galaxy S21. I render apparsi online mostrano un possibile prototipo, ma al momento si tratta di semplici ipotesi.

Samsung cambia il comparto foto dei nuovi Galaxy S26 Ultra?

La decisione non avrebbe solo motivazioni estetiche. Pare, infatti, che i nuovi sensori fotografici che Samsung intende integrare richiedano maggiore spazio. Dunque, l’adozione di un’isola dedicata sarebbe il compromesso più efficace per gestirne lo spessore senza compromettere l’equilibrio complessivo del design. In altre parole, la scelta di ripristinare un blocco unico per le fotocamere sarebbe una conseguenza naturale dell’evoluzione tecnologica riservata al nuovo smartphone.

Se le anticipazioni troveranno conferma, Galaxy S26 Ultra segnerà un passaggio importante per l’identità visiva della serie. Dopo anni di coerenza quasi assoluta, Samsung sembra pronta a reintrodurre un dettaglio del passato. Il tutto reinterpretandolo alla luce delle esigenze tecniche attuali. In un ambiente in continua evoluzione, tale decisione permette all’azienda sudcoreana di rimanere competitiva nel mercato smartphone. Non resta che attendere e scoprire quali saranno gli effettivi interventi di Samsung per il suo prossimo dispositivo mobile.